Sri Lanka'da Çeltik Tarlalarında Muson Mevsimi Yoğunluğu

KOLOMBO, 27 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka'daki çiftçiler muson mevsiminde ülkenin dört bir yanındaki çeltik tarlalarında çalışıyor.

Sri Lanka'da yaşayanların temel gıdası olan çeltik, şu anda yaklaşık 708.000 hektar alanda ekili durumda. Çeltik, Maha ve Yala olarak adlandırılan iki ardışık muson mevsiminde yetişiyor.