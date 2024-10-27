Sri Lanka'da Çeltik Tarlalarında Muson Mevsimi Yoğunluğu
Sri Lanka'daki çiftçiler, ülkenin temel gıda maddesi olan çeltik için muson mevsiminde tarlalarında yoğun bir şekilde çalışıyor. Şu an itibarıyla çeltik, yaklaşık 708.000 hektar alanda ekili durumda.
KOLOMBO, 27 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka'daki çiftçiler muson mevsiminde ülkenin dört bir yanındaki çeltik tarlalarında çalışıyor.
Sri Lanka'da yaşayanların temel gıdası olan çeltik, şu anda yaklaşık 708.000 hektar alanda ekili durumda. Çeltik, Maha ve Yala olarak adlandırılan iki ardışık muson mevsiminde yetişiyor.