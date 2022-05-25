Sri Lanka'da Başbakan Wickremesinghe ekonominin de başına geçti - Haberler

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe, Maliye, Ekonomik İstikrar ve Ulusal Politikalar Bakanı olarak atandı.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta başbakan olarak atadığı Wickremesinghe'yi, Maliye, Ekonomik İstikrar ve Ulusal Politikalar Bakanlığı ile de görevlendirdi.

Wickremesinghe'nin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülen kredi görüşmelerinde Sri Lanka'nın elini güçlendirmesi ve ülkeye güvenin artırılması için söz konusu göreve getirildiği belirtiliyor.

Başbakan Wickremesinghe'nin ekonominin başına geçmesi, hükümetin Sri Lanka'nın 51 milyar dolarlık dış borcunun yeniden yapılandırmasında danışmanlık desteği almak için iki uluslararası firmayla anlaşmasının ardından gerçekleşti.

Sri Lanka, yatırım ve danışmanlık desteği için Fransa'dan Lazard, borçlarının yeniden yapılandırılmasında hukuki destek için İngiltere'den Clifford Chance LLP ile anlaşmıştı.

Ekonomik krizin pençesindeki ülkede, 9 Mayıs'ta istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın yerine Ulusal Birlik Partisi (UNP) başkanı Wickremesinghe yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

Asıl mesleği avukatlık olan Wickremesinghe 1970'lerde siyasete girdi ve 1977'de ilk kez Parlamentoya seçildi. 1994'ten beri Ulusal Birlik Partisi (UNP) başkanı olan Wickremesinghe, Sri Lanka Parlamentosunda partisinin tek temsilcisi. 1993'ten bu yana beş dönem başbakanlık yapan 73 yaşındaki politikacı, Batı yanlısı bir serbest piyasa reformisti olarak görülüyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestoları yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.