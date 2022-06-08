Sri Lanka'da Akaryakıt Yakıt Sıkıntısı Yaşanıyor - Haberler

Sri Lanka'da Akaryakıt Yakıt Sıkıntısı Yaşanıyor KOLOMBO, 8 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir caddede akaryakıt kuyruğuna giren araçlar, 6 Haziran 2022. KOLOMBO, 8 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir caddede akaryakıt kuyruğuna giren araçlar, 6 Haziran 2022. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe Salı günü, ülke ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu için gelecek üç haftanın zor olacağını belirtti ve halkı doğalgaz ve akaryakıtı tasarruflu kullanmaya çağırdı. (Fotoğraf: Tang Lu/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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