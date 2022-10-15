Sri Lanka'da 21 Binin Üzerinde İnsan Sel ve Toprak Kaymalarından Etkilendi Güncel Haberler KOLOMBO, 15 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezi Cumartesi günü, Sri Lanka'da son 48 saatte yaşanan sel ve toprak kaymalarında iki kişinin öldüğünü, 5.212 aileden 21.888 kişinin bu afetlerden etkilendiğini söyledi. KOLOMBO, 15 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezi Cumartesi günü, Sri Lanka'da son 48 saatte yaşanan sel ve toprak kaymalarında iki kişinin öldüğünü, 5.212 aileden 21.888 kişinin bu afetlerden etkilendiğini söyledi. Merkeze göre şiddetli yağmurların tetiklediği sel ve toprak kaymalarından etkilenen 11 bölgede yaklaşık 120 ev hasar gördü. Sri Lanka'nın sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgeleri arasında Hambantota, Galle, Trincomalee, Kilinochchi, Gampaha, Colombo, Puttalam ve Kandy bulunuyor. Merkez 264 kişinin güvenlik için geçici sığınıklara tahliye edildiğini söyledi. Bir Güney Asya ülkesi olan Sri Lanka'nın meteoroloji departmanı, ülkenin birçok yerinde önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların etkili olmaya devam edeceği tahmininde bulundu. Kaynak: Xinhua / Güncel Sri Lanka Kolombo Güncel Haberler

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