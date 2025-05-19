Sri Lanka, Çin ile Enerji Ortaklığını Genişletme Kararlılığında

KOLOMBO, 19 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka Enerji Bakanı Kumara Jayakody, Çin ile enerji ortaklığını genişletme yönündeki kararlılıklarını yineledi. Jayakody, "yakın dost" olan Çin ile petrol ve yenilenebilir enerji projelerinde işbirliğine yönelik iddialı planlarını ana hatlarıyla açıkladı.

Cuma günü Xinhua'ya verdiği röportajda Çinli ortaklarla işbirliği içinde kilit önemdeki enerji projelerini hızlandırma isteklerini vurgulayan Jayakody, "Hambantota'da bir rafineri projemiz var ve bu projeye bir an önce başlamak istiyoruz. Sadece petrol değil, özellikle elektrik sektöründe güneş ve rüzgar enerjisi kullanımına yönelik projeler de başlatmak istiyoruz. Bu sektörlerde Çin'in desteğine başvurma olasılığımız çok yüksek" dedi.

Jayakody, özellikle elektrik sektörünün güvenilirliği ve sürdürülebilirliğini artırmak için Çin'in batarya depolama teknolojisinde kaydettiği ilerlemelerden yararlanmak istediklerini vurguladı.

"Bu alanlarda gelişme sağlamak üzere ortaklık kurmak istiyoruz" diyen Jayakody, Çin'in tecrübesiyle ülkesinin enerji altyapısını modernize etmeyi planladıklarını ifade etti.

Jayakody, Çin'in devlete ait enerji devi Sinopec'in cuma günü Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki Nawala bölgesinde yenilenen Dilly Yakıt İstasyonu'nda düzenlediği ilk "Temiz Sri Lanka" etkinliğinde konuşma yaptı.

Etkinliğe üst düzey hükümet yetkilileri, Çin'in Kolombo Büyükelçisi Qi Zhenhong ve toplum liderleri katıldı.