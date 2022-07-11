Srebrenitsa soykırımının kurbanları Sakarya'da anıldı

Sakarya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneğince Bosna Caddesi'ndeki anıt önünde düzenlenen anmaya Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu (TBHKDF) Başkanı Behiye Çark, Dernek Başkanı Rafet Yatçı, yönetim kurulu üyeleri ve Bosna'da yaşamış aileler katıldı.

Anıttaki bayrağın yarıya indirilmesinin ardından katılımcılar tarafından anıta çiçekler bırakıldı, dualar edildi.

Çark, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en acı olaylarından biri olan Srebrenitsa katliamının kurbanlarını anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Gelecekte bu tür olayların yaşanmasını engellemek ve unutturmamak için etkinlik düzenlediklerini aktaran Çark, "Sırbistan'ın 'Büyük Sırbistan' hayali, Bosna Hersek'in bağımsızlığını engellemek ve Boşnak halkını soykırımla yok etmeyi hedefliyordu. Kirli ve vahşi bir savaşın 27. yılını anıyoruz. Srebrenitsa katliamı, Federasyonumuza bağlı derneklerin yapacakları etkinliklerle unutturulmayacak." dedi.

Yatçı da anma programına katılanlara teşekkür etti.

Defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgalinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilenlerin sayısı 6 bin 721'e yükseldi.