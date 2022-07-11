SREBRENİTSA - Kurtulmuş: "(Srebrenitsa) Bu katliamın failleri kadar uluslararası camianın da payı olduğunu unutmamamız gerekir" BM askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen tören Törene katılan Boşnaklar Soykırımda yaşamını yitiren Boşnakların mezarları Soykırımda yaşamını yitiren Boşnakların yakınları Toprağa verilecek Boşnakların tabutları AK Parti Genel Başkanvekili Numan... BM askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen tören Törene katılan Boşnaklar Soykırımda yaşamını yitiren Boşnakların mezarları Soykırımda yaşamını yitiren Boşnakların yakınları Toprağa verilecek Boşnakların tabutları AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okuması SREBRENİTSA - Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 27. yılı düzenlenen törenle anılıyor. Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu. (4) AA / Güncel Güncel Haberler

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