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Srebrenitsa Soykırımında Kimliği Tespit Edilen Kurbanın Defnedileceği Açıklandı

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Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Srebrenitsa soykırımında katledilen bir kişinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 2001'de Zvornik şehri yakınlarındaki toplu mezarda kemik kalıntıları bulunan kurbanın, yapılan DNA işlemleri sonucu 1995'teki Srebrenitsa soykırımında öldürülen Musan Siljkovic olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, soykırıma maruz kaldığında 39 yaşında olan Siljkovic'in, 11 Temmuz 2024'te yapılacak anma törenlerinde Srebrenitsa'da defnedileceği ifade edildi. Srebrenitsa'da neler yaşandı? Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü. Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenle Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilirken, bugüne kadar 6 bin 751 soykırım kurbanının cenazesi defnedildi. Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Srebrenitsa soykırımında katledilen bir kişinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, 2001'de Zvornik şehri yakınlarındaki toplu mezarda kemik kalıntıları bulunan kurbanın, yapılan DNA işlemleri sonucu 1995'teki Srebrenitsa soykırımında öldürülen Musan Siljkovic olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, soykırıma maruz kaldığında 39 yaşında olan Siljkovic'in, 11 Temmuz 2024'te yapılacak anma törenlerinde Srebrenitsa'da defnedileceği ifade edildi.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenle Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilirken, bugüne kadar 6 bin 751 soykırım kurbanının cenazesi defnedildi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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