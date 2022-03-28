Srebrenitsa Soykırımı kurbanı 3 kişinin daha kimliği tespit edildi

Bosna Savaşı'nda, Srebrenitsa ve çevresinde öldürülen 3 soykırım kurbanının daha kimliği belirlendi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Srebrenitsa ve çevresinde öldürülen 3 Boşnak Müslümanın kimliğinin yapılan DNA analizi sonucu tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kimliği belirlenen kişilerin 1993-1995 arasında Srebrenitsa ve Bratunac'da öldürülenlerden olduğu ifade edildi. Kurbanların ikisinin kemiklerinin 2008'de Srebrenitsa civarında ve birinin Zvornik çevresinde bulunan toplu mezarlardan çıkarıldığı aktarıldı.

DNA analizi ve aile üyelerinin tespiti sonrası kimlikleri belirlenen kurbanların, 1970 doğumlu Mevludin Hajdarevic, 1962 doğumlu Suad Bajramovic ve 1951 doğumlu Munib Bektic olduğu bildirildi.

Açıklamada, kimlikleri tespit edilen soykırım kurbanlarından Mevludin Hajdarevic ve Suad Bajramovic'in 1993'te, Munib Bektic'in ise Temmuz 1995'de kaybolduğu ifade edildi.

21 Mart'ta 3 soykırım kurbanının kimliği tespit edilmişti

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada 3 soykırım kurbanının kimliğinin tespit edildiğini ve kurbanların tamamımın Temmuz 1995'te Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından olduğu, 2 kişinin kemiklerinin 2001'de, 1 kişinin kemiklerinin ise 2008'de Srebrenitsa ve Zvornik çevresinde bulunan toplu mezarlardan çıkarıldığı aktarılmıştı.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan neredeyse 27 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.