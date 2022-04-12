Srebrenitsa'da 12 Nisan 1993 saldırısının kurbanları anıldı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 12 Nisan 1993'te Sırp askerleri tarafından atılan dört havan topu mermisinin şehirdeki okulun oyun alanına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 74 kişi, saldırının 29. yılında törenle anıldı.

Srebrenitsa Belediyesi temsilcileri, Boşnak siyasi parti, Srebrenitsa Potocari Anıt Merkezi ve İslam Birliği Srebrenitsa Meclisi temsilcileri ile soykırımdan kurtulanları bir araya getiren dernekler, oyun parkının duvarına birer çiçek koydu.

Srebrenitsa Potocari Anıt Merkezi rehberi Hasan Hasanovic, patlama esnasında söz konusu oyun alanında olduğunu belirterek "Patlamadan birkaç dakika sonra kendime geldim. Etrafımda parçalanmış cesetler gördüm, çocuklar arkadaşlarımdı. Çığlıklar ve ağlamalar duyuluyordu. Yaşayanlar yardım istiyorlardı." diye konuştu

Hasanovic, "Birkaç bomba daha düştü ve yakındaki bir eve sığınmayı başardım." dedi

Katliamdan kurtulan Mevludin Hrnjic, yakın geçmişte gençlerin talihsizce öldürüldüğü bu olayı hatırladıklarını kaydederek "Bugün bile o korkunç görüntüler gözlerimin önünde. O zaman 22 yaşındaydım, yakınlarda, Kazani'de oturuyordum. Güneşli bir gündü ve oyun alanlarına yönelmiştim." ifadelerini kullandı.

Gördüklerini asla hafızasından silemeyeceğini belirten Hrnjic, "Tribünler kalabalıktı, bir sürü erkek ve kız vardı. Bomba düştü, patlama oldu. Ne olduğunun farkında bile değildik. Yol boyunca oyun alanında parçalanmış cesetler gördüm. Bir eve girerek kurtulmayı başardım." dedi.

Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı Fazila Efendic, konuşmasında, bu katliamı topluma hatırlatmaya devam ettiklerini ama üzerinden 29 yıl geçmiş olmasına rağmen hala sorumluların ceza almadığını kaydederek "Emri verenler ve katliamı işleyenler hala serbest. Burada gençliğimiz öldürüldü." diye konuştu

"Burada yaşam ölümü yenmiştir"

Anma törenine, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic de katıldı.

Mahmutbegovic, hayatta kalanların ifadelerinden sonra anlamlı bir şey söylemenin zor olduğunu ama tanıklar ve anlatılan hikayeler olmasa kurbanlarının unutulacağını belirterek "Burada yaşam ölümü yenmiştir. Suçlunun hayatı yok etme niyeti gerçekleşmedi çünkü biz ve çocuklarımız hayattayız ve hayata tanık oluyoruz." dedi.

Salkic, hatırlama kültürünü inşa etme sorumluluğunu yerine getirmek için burada bulunduklarının altını çizerek "29 yıldır ne yazık ki Boşnak sivillere karşı işlenen bu suçtan kimse sorumlu tutulmadı. Buradaki anıt ve her sene yapılan anma programları suça tanıklık ediyor." ifadelerini kullandı

Sırp mevzilerinden 12 Nisan 1993'te atılan havan topu, gençlerin savaş atmosferinden uzaklaşması amacıyla düzenlenen futbol turnuvasının yapıldığı Srebrenitsa'daki okulun oyun alanına isabet etmişti. Saldırıda, 74 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde Boşnak yaralanmıştı.