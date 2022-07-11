SREBRENİTSA - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının anma programında konuştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SREBRENİTSA - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının anma programında konuştu

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma programında konuştu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma programında konuştu.

AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Srebrenitsa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title