SREBRENİTSA - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının anma programında konuştu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma programında konuştu. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının 27. yılı dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma programında konuştu. AA / Güncel Birleşmiş Milletler Srebrenitsa Güncel Haberler

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