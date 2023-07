Spotify'da En Çok Dinlenen Şarkılar Belli Oldu

Dünyanın en popüler dijital müzik servisi Spotify, haftanın en çok dinlenen şarkıları listesini güncelledi. Böylelikle 14 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri aralığında Türkiye ve dünya genelinde en popüler parçalar belli oldu. İşte Spotify en çok dinlenenler listesi…

İşte Spotify'da en çok dinlenenler!

Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en çok dinlenen şarkı, Halodayı ve Azer Bülbül tarafından söylenen "Aman Güzel Yavaş Yürü" oldu. Söz konusu parça, 6 milyon 215 bin 767 defa çalındı.

Türkiye'de en çok dinlenenler listesinin ikinci sırasında ise son dönemlerde oldukça popüler hale gelen Ali Cabbar yer aldı. Emir Can İğrek'e ait olan şarkı, toplamda 4 milyon 827 bin 719 kez dinlendi. Öte yandan Semicenk ve Doğu Swag tarafından söylenen Pişman Değilim ise en popüler üçüncü şarkı oldu.

Spotify, Türkiye bir yana global için de veriler yayımladı. Buna göre dünya genelinde en çok dinlenen şarkı, Jung Kook ve Latto tarafından söylenen Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.) oldu. İkinci sırada ise Myke Towers'a ait LALA yer aldı. Uzun bir süredir lider olan Flowers ise 13. sıraya geriledi. Listenin geri kalanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SıraTürkiye – En Çok DinlenenlerGlobal – En Çok Dinlenenler 1Aman Güzel Yavaş Yürü – Halodayı, Azer BülbülSeven (feat. Latto) (Explicit Ver.) – Jung Kook, Latto2Ali Cabbar – Emir Can İğrekLALA – Myke Towers3Pişman Değilim – Semicenk, Doğu Swagvampire – Olivia Rodrigo4Caney – UZICruel Summer – Taylor Swift5Aşk Olsun – cakalWHERE SHE GOES – Bad Bunny6N'aptığını bilmesem de – BLOK3Sprinter – Dave, Central Cee7ARABA – SefoElla Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma8Yana Yana – Semicenk, ReynmenColumbia – Quevedo924/7 – ALIZADE, BEGEfukumean – Gunna10Geri Dönemedim – SemicenkLa Bebe – Remix – Yng Lvcas, Peso Pluma11Canın Sağ Olsun – Semicenk, Rastun x100to – Grupo Frontera, Bad Bunny12Manolya – Kurtuluş Kuş, Burak BulutSuper Shy – NewJeans13DEFOL – Lil ZeyFlowers – Miley Cyrus14BAYBAY – BLOK3Daylight – David Kushner15Cuma – cakalAs It Was – Harry Styles16Sevecek Sandım – SemicenkKill Bill – SZA17AFFETMEM – BLOK3Cupid – Twin Ver. – FIFTY FIFTY18Aşkın Olayım – SimgeWhat Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] – Billie Eilish19KONTAK (feat. Ezhel) – Summer Cem, Geenaro & Ghana Beats, EzhelClassy 101 – Feid, Young Miko20Aynen – Heijan, MutiLike Crazy – Jimin

