Sporun kalbi Mersin Yenişehir'de atıyor

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'na ev sahipliği yaptıklarını ve 16-17 Nisan'da Avrupa Triatlon Kupası'nın Yenişehir'de düzenleneceğini hatırlatan Başkan Abdullah Özyiğit, "Türkiye Voleybol Federasyonu ile Mayıs ayında 4 bin sporcunun katılacağı "Voleybol Festivali" için de hazırlıklarımız başladı." dedi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu'nda düzenlenen toplantıya Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalistleri ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Safiport'un başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

Başkan Özyiğit, "Yenişehir'imizi eğitim, kültür ve sanatta olduğu gibi sporda da önemli bir merkez haline getiriyoruz."

Basın toplantısında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit,"Basketbolda yılın en önemli organizasyonlardan biri olan Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'na kentimizde ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz.Spora olan tutkumuz ve sporun birleştirici gücüne olan inancımızla çalışıyoruz.Yenişehir'imizi eğitim, kültür ve sanatta olduğu gibi sporda da önemli bir merkez haline getiriyoruz.Mersin Yenişehir'de fairplay içerisinde geçen mücadele dolu maçlar izledik. Turnuvaya katılma başarısı gösteren tüm takımları tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Olimpiyat ve dünya şampiyonlarını Mersin'e getiriyoruz"

Türkiye Triatlon Federasyonu ile Yenişehir'imizde Avrupa Triatlon Kupası'na ev sahipliği yapacaklarını ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile Mayıs ayında 4 bin sporcunun katılacağı Voleybol Festivali için hazırlıkların başladığını söyleyen Başkan Özyiğit, "16- 17 Nisan tarihlerinde de çok önemli bir spor organizasyonu gerçekleştiriyoruz.Türkiye Triatlon Federasyonu ile Yenişehir'imizde Avrupa Triatlon Kupası'na ev sahipliği yapacağız.2019 ve 2021 yılında Yenişehir'de triatlon yarışları düzenlemiştik ve üçüncü yılımızda olimpiyat ve dünya şampiyonlarını Mersin'e getiriyoruz.Ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu ile Mayıs ayında 4 bin sporcunun katılacağı Voleybol Festivali için hazırlıklarımız başladı." dedi.

"Tüm hemşehrilerimizi bu önemli maçın heyecanını yaşamaya davet ediyorum"

Başkan Abdullah Özyiğit son olarak şu ifadeleri kullandı:"Sporu yaşamımızın bir parçası haline getirmeli ve özellikle çocukları spora teşvik etmeliyiz.Her birinizin bu amaca katkı sağladığına gönülden inanıyorum.Bu değerli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarın final maçına çıkacak her iki takıma da başarılar diliyorum.Tüm hemşehrilerimizi bu önemli maçın heyecanını yaşamaya, yarın saat 15.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'na bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Yenişehir'de görüşmek üzere."

Serhan Antalyalı "Yenişehir Belediyesi olmasaydı bu organizasyon bu kadar güzel olmazdı."

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ise yaptığı konuşmada Yenişehir Belediyesinin desteğine dikkat çekerek "Tüm takımlarımızı kutluyorum. Çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor, Türkiye Basketbol Federasyonundaki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Yenişehir Belediyesi olmasaydı bu organizasyon bu kadar güzel olmazdı. Bir aydan beri bir dediğimizi iki etmediler. Sporcu dostu Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit'e bize verdikleri desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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