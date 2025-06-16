Sporcular İsrail Saldırıları Ortasında Güvenliğe Kavuştu

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İran'daki uluslararası güreş turnuvasına katılan Samet Başar ve takım arkadaşları, geceyi ateş altında geçirdikten sonra Türkiye'ye döndü. Sporcular, Tahran Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araç ve yoğun güvenlik önlemleri ile Van sınır kapısından yurda giriş yaptı.

(ANKARA) - İran'daki uluslararası güreş turnuvasına katılan sporcu Samet Başar ve takım arkadaşları, İsrail'in saldırıları sırasında geceyi ateş altında geçirdi. Tahran Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği araçla yola çıkan sporcular, yoğun güvenlik önlemleri altında kara yoluyla Türkiye'ye dönerek evlerine sağ salim ulaştı.

İran'da düzenlenen uluslararası spor müsabakasına katılan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Samet Başar ve diğer sporcular, İsrail'in saldırıları sırasında geceyi ateş altında geçirmek zorunda kaldı. AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, sporcuların ateş altında kaldığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sporcuların, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde, kara yoluyla Van sınır kapısından yurda giriş yaptıkları belirtildi.

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da sosyal medya hesabından, "İran'da katıldıkları uluslararası güreş turnuvası sonrasında, bölgede yaşanan İsrail saldırısının ortasında kalan Hendek Güreş İhtisas Kulübü sporcumuz Samet Başar ve takım arkadaşları, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kara yoluyla Van sınır kapısından yurda giriş yaparak sağ salim evlerine ulaşmıştır. Tüm sporcularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Türk devleti kurumlarını ve sporcularımızı gösterdikleri soğukkanlılık ve metanet için tebrik ediyorum" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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