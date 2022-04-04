SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak - Haberler

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SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacakİSTANBUL,(DHA) - TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

İSTANBUL (DHA) - SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

İSTANBUL,(DHA) - TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.

26 Mayıs Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.

SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Atatürk Olimpiyat Stadı, TFF Yönetim Kurulu, İstanbul, DHA, Güncel, Haberler

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