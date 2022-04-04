SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacakİSTANBUL,(DHA) - TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
İSTANBUL (DHA) - SPOR ZTK finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
İSTANBUL,(DHA) - TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
26 Mayıs Perşembe günü yapılacak final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak.