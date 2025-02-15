Spor Yaparken Fenalaşan Avukatın Midesinde Tümör Tespit Edildi

Kahramanmaraş'ta spor yaparken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede midesinde 5 santimetrelik tümör tespit edilen 30 yaşındaki avukat Ahmet Fedakar, laparoskopik ve endoskopik işlemlerin aynı anda uygulandığı "hibrit cerrahi" ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Onikişubat ilçesinde yaşayan Fedakar, geçen ay spor yaparken şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Fedakar'ın yapılan tetkiklerinde midesinde 5 santimetrelik bir tümör ve buna bağlı gelişen mide kanaması tespit edildi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen laparoskopik ve endoskopik yöntemin aynı anda kullanıldığı "hibrit cerrahi" ameliyatı ile hastanın midesindeki tümör yaklaşık 3 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, AA muhabirine, kendilerine geldiğinde sağlık durumu son derece kötü olan hastanın operasyonun ardından sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Muhammedoğlu, şunları kaydetti:

"Endolüminal cerrahi herhangi bir kesi olmadan midenin içindeki tümörün çıkarılması demek ama hastanın tümörü çok büyük olduğu için bu hastaya çok farklı ve özellikli bir yaklaşım planladık. Laparoskopik destekli hibrit cerrahi dediğimiz teknikle bu kitlenin çıkarılması. Hem endoskopla hem laparoskopi ile midenin içine giriyoruz ve kitleyi çok rahatlıkla bulunduğu yerden enerji cihazları kullanarak çıkarıyoruz. Kitleyi bu yöntemle çıkardıktan sonra o bölgeyi tamamen mide içerisinden dikerek kapatıyoruz."

"Fenalaşmamın öncesinde hiçbir rahatsızlığım yoktu"

Ahmet Fedakar, midesindeki tümör ve kanamayla hastaneye gelip sağlıklı bir şekilde taburcu edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Midesinde tespit edilen 5 santimetreden büyük tümörün başarılı bir operasyonla çıkarıldığını dile getiren Fedakar, "Şanslıydık çünkü bu ameliyatı da dünya çapında çok az yapan hoca varmış. Bahtiyar hoca da onlardan birisiymiş. Şansımız o ki bizimle de o ilgilendi. Fenalaşmamın öncesinde hiçbir rahatsızlığım yoktu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok az merkezde yapılıyor

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, gastroenteroloji cerrahisinde Türkiye'de çok az merkezde gerçekleştirilen bir operasyona imza attıklarını söyledi.

Söz konusu cerrahi operasyonun çok nadir gerçekleştirildiğini anlatan Yasım, "Özel merkezlerde çok yüksek ücretlerle yapılan ameliyat bunlar. Arkadaşlarımız bu konuda kamu hastaneleri tarifesine göre ameliyatları gayet makul fiyatlarla ya da SGK kapsamında ise ücretsiz olarak yapmakta ve bununla da gurur duymaktayız. Gerçekten hastanemiz son yıllarda sağlık alanında çok büyük hizmetler vermiştir. Diğer merkezlerde yapılamayan ameliyatları yapmaktalar, bölgenin sağlık merkezi haline geldik." diye konuştu.