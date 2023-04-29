SPOR WBC Şampiyonlar Gecesi öncesinde tartı işlemi gerçekleştirildi

WBC Şampiyonlar Gecesi öncesinde tartı işlemi gerçekleştirildiSeren Ay Çetin: Kemer şimdilik masada duruyor ama yarın belime takacağım"Yarın kimin daha iyi olduğunu göstereceğiz""Federasyonun kurulmasıyla birçok boksör çıkmaya başladı"Arda Avcı: Artık son düzlükteyizMustafa AKIN /...

WBC Şampiyonlar Gecesi öncesinde tartı işlemi gerçekleştirildi

Seren Ay Çetin: Kemer şimdilik masada duruyor ama yarın belime takacağım

"Yarın kimin daha iyi olduğunu göstereceğiz"

"Federasyonun kurulmasıyla birçok boksör çıkmaya başladı"

Arda Avcı: Artık son düzlükteyiz

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)- Profesyonel boksta tarih yazan ve WBC Silver Gold kemerini kazanan ilk Türk olan Seren Ay Çetin, yarın WBC World Final kemeri eliminatör şampiyonluğu için İspanyol Maria Del Carmen Romero Molina ile mücadele edecek. Türk boksör Arda Avcı ise kariyerinde 25 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Endonezyalı boksör Defriyanto Palulu ile WBC Asya şampiyonluk maçına çıkacak. Yarın Sancaktepe Mustafa Öncel Spor Kompleksi'nde düzenlenecek boks gecesi, farklı kategorilerdeki boksörlerin mücadeleleri ile 15.30'da başlayacak. 18.00'den itibaren ise Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak. Hem WBC Silver unvanını korumak hem de WBC World Final kemeri Eliminatör şampiyonluğu için maça çıkacak Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, bu mücadeleden galip gelmesi durumunda dünya şampiyonluğu maçına çıkmaya hak kazanacak.

Organizasyon öncesinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde basın toplantısı ve tartı işlemi gerçekleştirildi.

SEREN AY ÇETİN: KEMER ŞİMDİLİK MASADA DURUYOR AMA YARIN BELİME TAKACAĞIM

Seren Ay Çetin, düzenlenen tartı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir karşılaşma olacağını dile getiren Seren Ay Çetin, "İyi hazırlandık. Erkenden kilomuzu düştük. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Kemer şimdilik masada duruyor ama yarın belime takacağım" dedi.

"YARIN KİMİN DAHA İYİ OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİZ"

Karşılaşma için bir heyecanı bulunmadığını kaydeden Seren Ay, "Artık alıştım. Bir önceki maçımı da çok kariyerli bir boksörle yapmıştım. Molina da çok önemli ve değerli bir boksör. Ancak yarın kimin daha iyi olduğunu göstereceğiz. Güzel bir maç olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"FEDERASYONUN KURULMASIYLA BİRÇOK BOKSÖR ÇIKMAYA BAŞLADI"

Seren Ay, profesyonel Türk boksu için önemli mücadele olacağını ifade ederek, "Bu yola dünya şampiyonluğu için çıktık. Ben bir kapı açıyorum. İnşallah arkamdan diğer boksörler de gelecek. Federasyonun kurulmasıyla birçok boksör çıkmaya başladı. İnşallah bir ilki gerçekleştireceğim. Bunun gururunu yaşıyorum. Kendimi borçlu hissediyorum. Maç kendi evimizde yapılacak. Tüm halkımızı Sancaktepe'ye davet ediyorum. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma hanıma ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ARDA AVCI: ARTIK SON DÜZLÜKTEYİZ

Arda Avcı ise artık son düzlükte olduklarını dile getirerek, "Bu maça çok iyi hazırlandım. İnşallah yarın herkese güzel bir maç izleteceğim. Rakibimle daha önce karşılaşmadım. Yarın ilk kez tanışacağız. Ev sahibi olmamız bizim için bir avantaj. Tüm sevdiklerimiz yanımızda olacak. Çok motiveyiz. Bu organizasyonun Türkiye'de olması bizi pozitif etkiliyor" dedi.