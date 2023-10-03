SPOR Voleybolda milli takımlara sponsorluk desteği

Voleybolda milli takımlara sponsorluk desteği

Metin ARSLANCAN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), besin takviye markası Solgar Vitamin ile 2 yıllığına voleybol milli takımlar ana sponsorlu anlaşması imzaladı.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen sponsorluk imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Solgar Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ütebay, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Aslı Kalaç ve Kübra Akman ile A Milli Erkek Voleybol Takımı sporcuları Burak Güngör ve Vahit Emre Savaş'ın yanı sıra davetliler katıldı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: OLİMPİYATLARDA KADIN VE ERKEK MİLLİ TAKIMLARIMIZLA YER ALMAK İSTİYORUZ

Geride kalan yaz ayını 'voleybolun altın yılı' diye adlandıran TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybol dün neler yaptı, yarın neler yapacağını takip edip görüyoruz. Önemli başarılarda değer ortağımız sponsorlarımız ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Voleybolda dünyanın 1 numarası olurken, hayalleri gerçekleştirirken sponsorlarımız büyük bir çoğunluğu bu anlara şahitlik etti. Ama inanma olasılığı azdı. Sponsorumuz Türkiye'nin önemli bir markası. Erkeklerde ve kadınlarda ana sponsorluk için buradayız. Daha büyük işlerde sponsorların faydasını, paydaşların önemini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Olimpiyat bileti alan 'Filenin Sultanları', almak için mücadele eden 'Filenin Efeleri'. Dünyada 1 numarayız. 1 yılda üç turnuva ve üçünde de şampiyon olduk. Tarihimizde erkeklerde bir ilki yaşadık. Challenger Kupası'nı aldık. Milletler Ligi ilk kez temsil ediliyoruz. Olimpiyat elemelerini de tarihimizde ilk kez oynuyoruz. Umut ediyorum ki buradan çıkacağız. Çıkamasak da Milletler Ligi'nden alacağımız puanlarla çıkacağız. Olimpiyatlarda kadın ve erkek milli takımlarımızla yer almak istiyoruz. Sponsorumuz bizi bizden daha iyi, o kadar güzel takip etmiş ki voleybolda yol arkadaşlığı yapmanın bir kez daha önemini görüyoruz" diye konuştu.

"BİR FUTBOL SAHASINDA AÇILIŞ MAÇI YAPMAK İSTİYORUZ"

Üstündağ, Türk voleybolunu yaptığı işlerle, başarılarıyla şu an 1 numara olduğunu belirterek, "Bunu CEV başkanı söylüyor. Dünyada bu işleri en iyi yapan ülkeysek biz Türkiye'nin daha önemli organizasyonları hak ettiğini düşünüyoruz. İlk Avrupa şampiyonasını 2026 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde biz yapacağız. Maçlarımızı biz büyük salonlarda yapmak istiyoruz. Söylemlerimiz lafta kalmasın, eylem geçirmek istiyoruz. Bir futbol sahasında açılış maçı yapmak istiyoruz. Avrupa şampiyonasında İtalya'nın yaptığını biz de burada yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇITAMIZ ÇOK YÜKSEK"

"FIVB'in yeni kuralına göre devşirme oyuncular kendi ülkelerinin A takımında oynarsa başka ülkelerde oynayamayacak. Bu kuralın Türkiye'nin şampiyonluğunun ardından ele alınması konusunda bir art niyet hissediyor musunuz?" sorusuna Üstündağ, şu yanıtı verdi:

"Bu karar çok önceden konuşulan bir karardı. Melissa Vargas ve Alexia Carutasu'nun vatandaşlık aldıktan sonra 'Türkiye nereye gidiyor?', 'Türkiye turnuvalara ambargo mu koyacak?' diyorlardı. Yeni alınan kuraldan Alexia Carutasu etkilenmiyor. A milli olmuş oyuncular artık ülke değişikliği yapamayacaklar. Genç milli takımlarda oynayanlar değişiklik yapabilecek. Bu çok net. Art niyet göremiyorum. Bu çok önceden konuşuluyordu. Bir takımda bir devşirme oynuyordu. İkinci devşirme oyuncuya aynı anda izin çıktı. Herhangi bir devşirme oyuncunuz 3 yılı tamamladığında 2 oyuncu da ilk 6'da ya da 14 oyuncu listesinde yer alabilecek. Art niyet yok. Biz biliyorduk. Karda yürür izini belli etmez gibi Vargas'ın nasıl Türkiye'ye kazandırıldığını biliyoruz. Ne kadar doğru bir hamle olduğunu görüyoruz. Yükselen bir değerimiz vardı. Bizim sultanlarımız vardı. Vargas dahil oldu, teknik heyet değişti. Sonuçta şahsım değil, bütün toplumu mutlu eden bir tablo ortaya çıktı. Çıtamız çok yüksek. Şu an olduğumuz noktada, burada kalmak çok önemli."

"SONUNA KADAR OYUNCULARIMA LAYIKIYLA BAŞKANLIK VE BABALIK YAPACAĞIM"

Mehmet Akif Üstündağ, ayrım yapıldığı iddiaları hakkında ise "Hiçbir baba ne kız evladını ne erkek evladını ayırt etmez. Biri sağ gözü, diğeri sol gözüdür. Erkeklerin medyada mağdur olduğunu söylüyorlar. Federasyonun hiçbir şekilde ayrımı yoktur. Erkekler tarihinde önemli ilkleri yaşıyor. Kadınlarda ve erkeklerde önemli işler başardık. Farklı otellerde kalmalar, farklı seyahatler yapılmaz. Ben sonuna kadar oyuncularıma layıkıyla başkanlık ve babalık yapacağım" yanıtını verdi.

HÜSEYİN ÜTEBAY: SPONSORLUK ANLAŞMAMIZIN SÜRESİ 2 YIL AMA SONRASINDA DA BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Hüseyin Ütebay, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu yaz Türk voleybol tarihinin en özel ve güzel başarılarına imza attığını dile getirerek, "Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ni başarıyla tamamlayarak, olimpiyatlara katılmayı garantiledi. Filenin Sultanları'nı bir kez daha tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bu değerli sponsorluk anlaşması için Türkiye Voleybol Federasyonu'muza çok teşekkür ediyorum. Voleybol Milli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Milli takımlarımızın gelecek başarılarında yanlarında olabileceğimiz bu ana sponsorluk anlaşmamızın süresi 2 yıl ama sonrasında da hep birlikte olmaya devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

ASLI KALAÇ: SPONSORLUK ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Aslı Kalaç, "Türk voleybolunun başarıdan başarıya koştuğu bu süreçte yapılan sponsorluklar çok önemli. Bugün de çok önemli bir markayla yapılan anlaşma için buradayız. Sponsorumuza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

KÜBRA AKMAN: SPONSORLARA TEŞEKKÜR EDERİZ

'Filenin Sultanları'ndan Kübra Akman ise "Yürüdüğümüz bu yolda sponsorumuzla birlikte olacağımız için teşekkür ederiz" dedi.

BURAK GÜNGÖR: AİLEMİZ HER GEÇEN GÜN DAHA DA BÜYÜYOR

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın tecrübeli oyuncularından Burak Güngör, "Ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Sponsorumuza desteği için teşekkür ederiz" diye konuştu.

VAHİT EMRE SAVAŞ: SPONSORLARIMIZLA DAHA DA GÜÇLÜYÜZ

Vahit Emre Savaş ise "Değerli anlaşma için sponsorumuza teşekkür ederiz. Sponsorlarımızla daha da güçlüyüz. Her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

İmza töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.