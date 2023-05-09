'Spor Van' projesiyle 220 bin öğrenciye ulaşıldı

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda başlatılan "Spor Van" projesiyle 7 ayda 220 bin öğrenciye ulaşıldı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda başlatılan "Spor Van" projesiyle 7 ayda 220 bin öğrenciye ulaşıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından, kentte her çocuğun en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla "Spor Van" projesi başlatıldı.

Geçen yıl ekimde çalışmaların başlatıldığı proje kapsamında, 39 branşta yaklaşık 3 bin usta öğretici ile 220 bin öğrenci sporla buluşturuldu, il genelindeki 1400 okula 14 milyon liralık spor malzemesi alındı.

Ayrıca kente 9 yeni kapalı yüzme havuzu kazandırıldı, 16 noktada kapalı spor salonu yapım çalışmaları devam ediyor.

Projenin hayata geçirildiği günden bu yana Van'daki çocukların spora olan ilgilerinin sürekli arttığını belirten Balcı, "Sporu ve sporcuyu seven, sportif faaliyetleri önemseyen biri olarak projeyi destekliyorum. Şu ana kadar yapılanlarla kent sporu çok önemli noktalara geldi. Bunun devamı da gelecektir. Sporu ve sporcuyu severek, daha iyi noktalara hep birlikte geleceğiz. Gerek salon sporları gerek doğa sporları olsun her alanda ihtiyaç duyulan malzemeler çocuklarımız için temin edilmeye devam edecek. Aşkla, şevkle, yorulmadan çalışarak bu projenin hedeflerine adım adım ulaşacağız." diye konuştu.