Spor Van Projesi'nin 2025-2026 dönemi törenle başladı

Van Valiliğince hayata geçirilen Spor Van Projesi'nin 2025-2026 döneminin açılışı yapıldı.

Van Atatürk Stadı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk oyunları gösterileriyle devam eden programda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, sporcularla birlikte spor meşalesini yakarak yarışmaları başlattı.

Törende güreş mücadelesi, atletizm yarışı, kadın futbol gösterisi ve okçuluk yarışmaları yapıldı. Tribünlerdeki öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla yarışmaları heyecanla takip etti.

Balcı, törende yaptığı konuşmada, çocukların sadece akademik başarılarının yeterli olmayacağını, sanatta, müzikte ve sporda da başarılı olmaları gerektiğini söyledi.

Projenin dördüncü yılını başlatmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Balcı, "Projemizdeki amacımız, her çocuğun ya bir spor dalıyla uğraşmasını ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasını sağlamak. Bu felsefeden hareketle 4 yıldır Van'da spor kültürünü yaygınlaştırmak, spor altyapısını oluşturmak için ekip arkadaşlarımıza, öğretmenlerimizle ve antrenörlerimizle canla başla çalışıyoruz." dedi.

Devletin ve milletin imkanlarını çocuklar için kullanmaktan geri adım atmadıklarını vurgulayan Balcı, "Bir taraftan sporda tesisleşme sağlarken, bir taraftan da 26 butik spor salonu yaptık. Yüzme havuzu olmayan ilçe kalmadı. Okul bahçelerine 300 voleybol ile basketbol sahası ve 200 halı saha yaptık. Van'ımıza sporcu fabrikaları kazandırdık." diye konuştu.

Balcı, spor yatırımlarının artarak devam edeceğini bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Okul spor kulüplerini aktif hale getirdik, ilçelerde spor kulüpleri kurduk. Amatör sporlara ve sporculara 100 milyon liraya yakın malzeme desteği verdik ve vermeye devam ediyoruz. Vanspor'un tesislerini yaptık ve destek sağlıyoruz. Bu tesisleri yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize çok destek verdi ve vermeye devam ediyor. Kendisine minnettar olduğumuzu ifade ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza da desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Balcı, sporculara madalya ve plaket takdim etti.

Törene, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas katıldı.