SPOR Uğur Dündar: 29'uncu şampiyonluk kupamız bizlere çok yakışacaktır

Fenerbahçe'de olağan yüksek divan kurulu toplantısı başladı

Uğur Dündar : 29'uncu şampiyonluk kupamız bizlere çok yakışacaktır

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUAL,(DHA) ? Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Temmuz ayı Olağan Toplantısı başladı.

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

UĞUR DÜNDAR: 29'UNCU ŞAMPİYONLUK KUPAMIZ BİZLERE ÇOK YAKIŞACAKTIR

Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı Uğur Dündar, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir' sözünü hatırlatarak, 'Önümüzdeki yıl 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağımız TFF, 1923 yılında kurulmuş aynı yıl futbol müsabakaları düzenlenmeye başlamıştır. O tarihten itibaren camiamız Türk futbolunda silinmez izler bırakan şampiyonluklar kazanmış unutulmaz bir tarih yazmıştır. Ne mutlu ki yıllardır mücadele verilen bu yolda o şanlı tarihi kayıtlara geçirmek yazmak da başkan Ali Koç'un üstün gayretleriyle bu döneme nasip olmuştur. Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimizi şampiyonluklarda emeği geçen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı saygıyla selamlıyorum. Asil Fenerbahçeli hiç kuşkun olmasın, Cumhuriyetin 100'üncü yıl şampiyonluğu da senin alnına yazılmıştır. 29'uncu şampiyonluk kupamız bizlere çok yakışacaktır' dedi.

Kombineler ile ilgili bilgiler veren Uğur Dündar, YDK üyelerine geçen yıllardaki indirim oranının bu yıl da tatbik edildiğini ve sıraya giren üyelerden kombine almayan kalmadığını sözlerine ekledi.

AKDENİZ OYUNLARI'NDA MADALYA KAZANAN SPORCULAR YER ALDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Temmuz ayı Olağan Toplantısı'na 2022 Akdeniz Oyunları'nda ve uluslararası müsabakalarda temsil eden sarı-lacivertli milli sporcular ve antrenörleri yer aldı.