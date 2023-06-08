SPOR UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı yapıldı

UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı yapıldıVIDEO YOKTFF Başkanı Büyükekşi: Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol şampiyonalarının Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak"Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek"Hamit Altıntop: Bu finalin...

UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı yapıldı

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TFF Başkanı Büyükekşi: Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol şampiyonalarının Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak

"Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek"

Hamit Altıntop: Bu finalin gelecek nesillere bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum

"Gönlüm Inter'den yana"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL,(DHA)- UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında düzenlenen Şampiyonlar Festivali'nin açılışı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Şampiyonlar Ligi final elçisi Hamit Altıntop'un katılımıyla gerçekleştirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Manchester City ile Inter'i karşı karşıya getirecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Final etkinlikleri kapsamında UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılış töreni Yenikapı'daki etkinlik alanında yapıldı. Törene; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve UEFA Şampiyonlar Ligi final elçisi Hamit Altıntop katıldı. Büyükekşi ve Altıntop, Şampiyonlar Ligi Kupası'yla alana gelerek, festivalin açılışını gerçekleştirdiler. Büyükekşi ve Altıntop, açılış sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da düzenlenecek olan finalin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol şampiyonalarının Türkiye'de düzenlenebilmesi adına önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Büyükekşi, "Milyarlarca insan bu maçı cumartesi gecesi stattan ve televizyondan izleyecek. Türkiye'nin bilim, sanat ve sporla anılması son derece önemli. İstanbul'un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesini de çok önemli buluyoruz. İnşallah özellikle futbolla iç içe olan Sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi günü Aleksander Ceferin'i kabul edecek. Bu turnuvanın finalinin İstanbul'da yapılmasının önemi bir kat daha fazla. Bu final, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol şampiyonalarının Türkiye'de düzenlenmesi adına bir turnusol kağıdı olacak. Onun ilk denemesi olmuş olacak. O yüzden çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİM KAZANIRSA KAZANSIN, BU KUPA BİR TÜRK KAPTANIN ELİNDE YÜKSELECEK"

Finalde hangi takım kazanırsa kazansın, kupanın Türk bir kaptanın elinde yükseleceğini ifade eden Büyükekşi, "Yenikapı önemli bir etkinlik alanı. 4 gün boyunca burada çok güzel etkinlikler olacak. Yerli ve yabancı sanatçılar, şöhretler karması maçları olacak. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Tüm etkinlikler ücretsiz. Bu etkinlikte bu ummalı çalışmayı gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliğine çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan finalin İstanbul'da yapılması ama kupayı daha da önemli hale getiren Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan Türk, Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu da A Milli Futbol Takımımızın da kaptanı. Gönül bir centilmenin kazanmasını arzu ediyor. Kim kazanırsa kazansın bu kupa bir Türk kaptanın elinde yükselecek ve biz ikisinden de gurur duyarız. Yapmamız gereken onları alkışlamak" şeklinde konuştu.

HAMİT ALTINTOP: BU FİNALİN GELECEK NESİLLERE BİR MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAĞINA İNANIYORUM

Finalin İstanbul'da olmasının kendisini için heyecan verici olduğuna dikkat çeken Hamit Altıntop ise, "Burada olmak bizim için çok önemli. İstanbul'u Şampiyonlar Ligi finali ile bağdaştırıp burada iki gün sonra finalin olması beni şahsi olarak çok heyecanlandırıyor. Bu finalin gelecek nesillere bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyorum. Dünyanın en iyi takımlarını burada ağırlamak ve buna canlı şahit olmak çok kıymetli. Umarım 2005 yılındaki gibi heyecanlı ve güzel bir final olur. Umarım futbol kazanır" dedi.

"GÖNLÜM İNTER'DEN YANA"

Milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya ekibi Inter'in kupayı kazanmasını istediğini ifade eden Altıntop, sözlerini şöyle noktaladı:

"Manchester City ve Inter ikisi de çok iyi seviyede. İyi seviyede olmasalar burada olmazlar. Inter çok iyi defans yapan bir takım. Manchester City ise ofansta iyi şekilde hücum gücü olan bir ekip. Favori Manchester bu bir gerçek ama ben sahada kendim şahit oldum 2010'da. Inter'e karşı Madrid ile oynadığımızda Bayern ve biz favoriydik. Inter takım oyunu dediğimiz çok iyi defans yaparak önde hücumda kaliteli oyuncular olduğu için bizi maalesef o gün mağlup ettiler. Ben yarı yarıya diyorum. Gönlüm Inter'den yana çünkü Hakan Çalhanoğlu milli takımımızın kaptanı, kupayı kazanan ilk Türk olur umarım. Bunun altında farklı bir duygularım, projem var diyeyim. Hakan ile beraber Türk futboluna idol bir karakter, rol model oyuncu inşa edebiliriz. Gönlüm Inter'den yana ama diğer taraftan da en önemlisi futbol kazansın, güzel bir oyun izleyelim."

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki festival bugün itibariyle başlarken, finalin ardından da devam edecek. 11 Haziran Pazar gününe kadar sürecek organizasyonda birçok yerli ve yabancı sanatçı sahne alacak. Ayrıca birçok farklı etkinlik de düzenlenecek.