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SPOR U16 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş

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U16 Gelişim Ligi finalinde Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.

U16 Gelişim Ligi'nde şampiyon Beşiktaş

Konyaspor - Beşiktaş : 0-3

İSTANBUL,(DHA)- U16 Gelişim Ligi finalinde Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, şampiyon oldu.

U16 Gelişim Ligi final karşılaşmasında Beşiktaş ile Konyaspor, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. D-Smart ekranlarından canlı yayınlanan mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlılar, 38'inci dakikada Cumali Gürsel'in golüyle 1-0 önde kapattı. Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu, 48'inci dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. 59'uncu dakikada Ozan Sevim, attığı golle skoru belirledi: 3-0.

Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, U16 Gelişim Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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