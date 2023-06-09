SPOR U15 Türkiye Futbol Şampiyonası grup maçında gerginlik

U15 Türkiye Futbol Şampiyonası grup maçında gerginlik

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA)- Burdur'da oynanan U15 Türkiye Futbol Şampiyonası grup maçlarında gergin anlar yaşandı.

U15 Türkiye Şampiyonası 1'inci kademe grup müsabakaları Burdur Gazi Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalar ile başladı. İki grupta 6 takımın mücadele ettiği turnuvanın açılış maçı öncesi Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek katılan takımlara başarılar diledi. Turnuvanın ilk maçında Afyon Anadolu Gücü Spor Kulübü ile Isparta Arena Park Spor Kulübü karşılaştı. Zaman zaman gerginleşen maçta iki kulübün yedek kulübesi arasındaki tartışmayı arayan giren polisler ayırdı. Karşılaşmayı Afyon Anadolu Gücü Spor Kulübü 4-3 kazandı.

Turnuvanın ikinci maçında ise Marmaris Belediyespor ile Aydın Yıldız Spor arasındaki karşılaşma 3-3 sonuçlandı. Maç sonunda karşılaşmanın yardımcı hakemi Buğra Özdemir kendisine hakaret ettiği gerekçesi ile Marmarisli bir taraftardan şikayetçi oldu. Taraftarın da hakemden şikayetçi olması üzerine, taraflar ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Polis merkezinde taraflar şikayetlerinden vazgeçti.