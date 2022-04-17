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SPOR Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladıArife Defne ARSLAN / SİVAS,(DHA)- Sivas'ta düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, bugün yapılan açılış seremonisi ve ilk gün mücadeleleriyle başladı.

SİVAS (DHA) - Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS,(DHA)- Sivas'ta düzenlenen Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, bugün yapılan açılış seremonisi ve ilk gün mücadeleleriyle başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın seremonisine Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Aytaç Keklik, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Durmaz katıldı. 18 Nisan'a kadar devam edecek şampiyonada 55 ilden 240 okul ve 320 sporcu yer aldı. Zorlu maçlara sahne olan şampiyonanın ilk gününde, elenen sporcular üzüntü yaşadı.

Sivas'ın güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, "Sivas spor dostu, genç dostu bir şehir. Bu anlamda son dönemlerde özelikle 2020 yılından sonra çok ciddi manada turnuvalara finallere ev sahipliği yapmaktayız. Bu organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Durmaz ise "Türk tekvandosu 600 binin üzerindeki lisanslı sporcusuyla olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında almış olduğu dereceler ile ülkemizin yüz akı bir federasyondur. Bu başarılarda emeği geçen tüm antrenörlere teşekkür ediyorum. Bu başarının devamı için de bu genç çocuklarımızı geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Ben şimdi burada geleceğin servetlerini görüyorum. O yüzden inşallah azim ve kararlıkla yolumuza devam edeceğiz, bayrağımızı göndere çektireceğiz" diye konuştu. (DHA)

SPOR Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SPOR Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SPOR Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı

SPOR Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Taha Akgül, Türkiye, Arife, Sivas, Güncel, Haberler

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