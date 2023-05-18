SPOR Türkiye'nin ilk yağlı güreş tesisinde Kırkpınar hazırlıkları sürüyor

Türkiye'nin ilk yağlı güreş tesisinde Kırkpınar hazırlıkları sürüyor

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,(DHA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve ASKİ Spor Kulübü'ne tahsis edilen Türkiye'nin ilk yağlı güreş tesisi Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde güreşçiler, 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Yapılan hazırlıklara ilişkin Kırkpınar Başpehlivan adayları Ünal Karaman, Özkan Yılmaz ile ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve Yağlı Güreş Koordinatörü Recep Kılıç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundular.

Türkiye'nin ilk yağlı güreş tesisi olan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde hazırlıkları sürdürdüklerini belirten Kırkpınar Başpehlivanı adayı güreşçi Ünal Karaman, "Burada yeni Recep Karalar, Şaban Yılmazlar, Savaş Yıldırımlar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Burası adeta bir fabrika gibi. Burada daha nice nice şampiyonlar yetiştireceğiz inşallah. Başkanlarımız da bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemiyorlar. Yaşım 38, burada çıraklarımıza antrenman veriyoruz. Kendim de güreşiyorum" dedi.

ÖZKAN YILMAZ: HEDEFİMİZ ALTIN KEMER

Kırkpınar Başpehlivanlığı için hazırlıklarını sürdüren Özkan Yılmaz, tesiste her bölgede sporcu bulunduğunu söyleyerek, "Bu tesisin ismi Şaban Yılmaz Spor Kompleksi. Son 20 yıla damgasını vurmuş ve amcam olan Şaban Yılmaz beni de başpehlivan olarak yetiştirdi. Şimdi önümüzde Tarihi Kırkpınar Güreşleri var, en önemli güreş orası. Biz de burada kampa girdik. Çıraklarımız ve ustalarımızla hep birlikteyiz. Kulüp başkanlarımız gelip destek oluyor, antrenmanlarımızla bire bir ilgileniyorlar. Biz de bu muhteşem tesise Kırkpınar'da nice dereceler getireceğimize inanıyorum. Bizim hedefimiz altın kemer ve inşallah nasip olursa ASKİ Spor Kulübü'ne altın kemeri getireceğiz. Bu güzel tesise altın kemer yakışır. Daha önce ustalarımız Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne altın kemer getirdi bizler de onların izinden gidiyoruz" diye konuştu.

ABDULLAH ÇAKMAR: TÜRK SPORUNA HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK

Türkiye'nin ilk yağlı güreş tesisisin modern şekilde hayata geçirildiğini belirten ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, "Bizim burada Türk sporuna hizmetlerimiz devam ediyor. Sporcularımızı başarıya götürecek şeyler bu eserlerdir. Bugün yapılan tesisimiz şu an 40 sporcumuzun yatacağı kapasitede. Yemekhanesinden çayırına kadar çok lüks ve modern bir tesis kazandırdık. Buradaki sporcularımızın hepsi Kırkpınar'da kemer adayı. O kürsüde her zaman en tepeye çıkacak güreşçilerimiz var. Başlattığımız 300 çocuk projesinde 800 güreşçimiz var. Nasıl minderde Rıza Kayaalp ve Taha Akgül'ün isimleri tesislere verildiyse, bugün de Şaban Yılmaz'ın adını yaşatacağız. Türk güreşine, Türk sporuna bu yönde hizmetlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

RECEP KILIÇ: İLK DEFA BÖYLE MODERN BİR TESİSE ASKİ SPOR KULÜBÜ KAVUŞTU

Yağlı güreşlerin daha önce sivil toplum örgütlerince yaptırıldığını kaydeden, 1989 Kırkpınar Başpehlivanı ve ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreş Koordinatörü Recep Kılıç, "Bu sivil toplum örgütleri, yardımlaşmanın en önemli unsuru olarak yağlı güreşleri görüyordu. Türkiye'nin çok yerinde camiiler, devlet hastaneleri, acil servisler, okullar, köprüler, su ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler yapıldı. Bunun devamında belediye başkanları bu tip yardımlaşmaları görünce bunu kendileri de yapmak istediler. Kendi halkına bu hizmeti götürmek için bütün belediyeler güreş yaptırmaya başladı. Bunu yaparken güreşçi de barındırmaya başladılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da güreşçileri barındırmaya başladı. Ardından böyle bir tesise ihtiyaç doğdu. İlk defa Türkiye'de yağlı güreş olarak böyle modern bir tesise ASKİ Spor Kulübü kavuşmuş bulunuyor" dedi.