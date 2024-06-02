Spor Turizmi Birliği Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda Nida Kiraz Başkan Seçildi

Spor Turizmi Birliği Derneğinin 5. Olağan Genel Kurulu'nda, dernek başkanlığına Nida Kiraz seçildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Papillon Zeugma Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda tek liste ile seçime giren başkan adayı Nida Kiraz, oy birliği ile yeni başkan seçildi.

Papillon Hotels Satış ve Pazarlama Direktörü görevini yürüten Nida Kiraz, birliğin kurucu üyesi olarak ülke genelinde genişlemeyi hedefleyen tüm projelere açık olduğunu belirtti.

Yeni dönemde futbolun yanı sıra golf, bisiklet, tenis, yüzme, kano ve aktif spor branşlarında önemli ilerlemeler kaydetmek istediklerini vurgulayan Kiraz, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kiraz, "Spor Turizmi Birliğinin amacı, spor turizmini yaygınlaştırmak ve ülke genelinde sporun farklı dallarına olan ilgiyi artırmaktır. Birlik, sporun turizm sektöründeki rolünü güçlendirmeyi ve ülkenin spor turizmi potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir." dedi.

Başkan Nida Kiraz'ın yönetim kurulunda Sezgin Özer, Arif Gözoğlu, Kenan Kurteş, Süreyya Ertuğrul, İlendiz Gürel, Uğur Bıçakçı, Cihan Kalaycı ve Murat Güner yer aldı.

Denetim kurulunda ise Ahmet Akyurt, Eşref Akın ve Yavuz Bakar görev aldı.