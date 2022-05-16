SPOR Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı - Haberler

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SPOR Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattıYusuf Erdoğan: Hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz"O dönem şehirden hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım""Hedef yeni şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi"Berat Özdemir: Trabzon'da ayaklarımız...

SPOR Trabzonsporlu futbolcular Yusuf ve Berat şampiyonluğu anlattı

Yusuf Erdoğan: Hayatımız boyunca unutamayacağımız anlar yaşıyoruz

"O dönem şehirden hayal kırıklıkları ve gözyaşlarıyla ayrılmıştım"

"Hedef yeni şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi"

Berat Özdemir : Trabzon'da ayaklarımız yerden kesildi

" Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef, kupalardır"

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şampiyonlar Ligi, Berat Özdemir, Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Haberler

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