Trabzonsporlu Djaniny: Gördüğüm şeyler muazzamdı - Haberler

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da futbol kariyerinin 3'üncü şampiyonluğunu yaşayan Djaniny Semedo, "Trabzonspor'a geldiğimde belki de kutlamaların bu denli olabileceğini, insanların bu kadar mutlu olabileceğini tahmin edememiştim. Burada şampiyon olursak 'ne olur' diye düşünüyorduk ama gördüğüm şeyler gerçekten muazzamdı" dedi.

2021-22 Süper Lig Ahmet Çalık sezonu şampiyonu Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı santrforu Jorge Djaniny Tavares Semedo, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 2020 yılında Suudi Arabistan takımı Al-Ahli Cidde'den transfer edilen ve gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan Djaniny Semedo, Trabzonspor'da yaşadığı şampiyonluk sevincini ve şampiyonluğa giden yolda yaşananları anlattı.

Şampiyonlukla birlikte yaşanan mutluluğu anlatacak doğru kelimenin bile bulunamadığını söyleyen Djaniny, "Ben tarih yazdığımızı düşünüyorum. Her şampiyonluk zordur ama bu sezonki şampiyonluğunu Tanrıya şükürler olsun ki, büyük bir tarihle beraber yazıldığını düşünüyorum takım arkadaşlarımla birlikte. Buraya gelmeden önce tabi ki tahmin ettiğim şeyler vardı. Burada şampiyon olursak 'ne olur' diye düşünüyorduk ama gördüğüm şeyler gerçekten muazzamdı. Ben de bu tarihin bir parçası olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum. Çünkü böyle bir mutluluğu tarif edebilmek çok kolay değil. İnanın kelimeleri bulmak bile, bu duyguyu anlatacak doğru kelimenin bile bulunamadığını düşünüyorum. İnanılmaz bir mutluluk. Şimdi hepimiz tatile gidiyoruz. Belki de hepimiz milli takımlara gideceğiz ama gittiğimiz tatilde ve milli takımlarda bile bunu kutlayabiliriz. Çünkü gerçekten büyük bir tarih bu" diye konuştu.