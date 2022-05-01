SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştıFırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili taraftarlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu doyasıya yaşarken, kutlama yaptı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Bodrum'da sokaklara taştı

Fırat AKAY / BODRUM ( Muğla ), (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu Trabzonspor olurken, bordo-mavili taraftarlar Muğla'nın Bodrum ilçesinde 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu doyasıya yaşarken, kutlama yaptı.

Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu Bodrum'da coşkuyla kutlandı. Taraftarlar maçı Konacık Mahallesi'nde birlikte izledikten sonra maç bitiminde cadde ve sokaklar şölen havasına döndü. Onlarca araç konvoy yaparak kent meydanına hareket etti. Konvoy sırasında taraftarlar Trabzonspor bayrağı ile meşaleler yakıp tezahürat attı. Bodrum Kent meydanında toplanan yüzlerce kişi kolbastı oynadı, meşaleler eşliğinde konvoya katılan araçları salladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title