SPOR Trabzonspor taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda coşkuyla maçı bekliyor - Haberler

SPOR Trabzonspor taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda coşkuyla maçı bekliyor
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Trabzonspor taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda coşkuyla maçı bekliyorVIDEO YOKOlgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında bugün saat 16.
Trabzonspor taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda coşkuyla maçı bekliyor
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Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında bugün saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak Trabzonspor'da bordo-mavili taraftarlar, maç saatini coşkuyla bekliyor.
Saatler öncesinde stadyum çevresinde yerlerini alan Trabzonsporlu taraftarlar; horonlarla, tezahüratlarla eğlendi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun çevre yollarında uzun kuyruklar oluşurken, trafiğin durduğu anlarda da taraftarlar araçlarının içinde marşlar eşliğinde stadyuma akın etti.
TAKIMA MEŞALELİ KARŞILAMA
Öte yandan karşılaşma öncesinde Trabzonspor kafilesini taşıyan otobüs, stadyumda meşalelerle karşılandı. Bordo-mavili taraftarlar, yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlarla takımlarına destek oldular.