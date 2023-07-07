SPOR Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan Trabzonspor isminin olduğu her yerde konu zirvedir

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan Trabzonspor isminin olduğu her yerde konu zirvedir (1)'Maxi Gomez ile ilgili Olimpiakos'tan bize gelen bir teklif yok''Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da''Lahtimi, Trabzon'a dönmek istemediğini söyledi''2010-2011 sezonu...

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan Trabzonspor isminin olduğu her yerde konu zirvedir (1)

' Maxi Gomez ile ilgili Olimpiakos'tan bize gelen bir teklif yok'

'Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da'

'Lahtimi, Trabzon'a dönmek istemediğini söyledi'

'2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu konu tartışmaya kapalıdır'

'Arda çok genç, çok değerli ve çok beyefendi bir oyuncu'

'Bu halde kulüpleri yönetmek çok zor'

Metin ARSLANCAN - Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) ? Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor isminin olduğu her yerde konu zirvedir. Trabzonspor bu yılki kadrosunu şampiyon olmak kurmuş, hocasını da zirvede olmak için almıştır dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi bir alışveriş merkezinde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Toplantıya Başkan Doğan'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, davetliler ve basın mensupları katıldı. Bordo-mavili kulübün başkanı Doğan, gelecek sezon şampiyonluk için mücadelelerini saha içinde vereceklerini söyleyerek, 'Trabzonspor isminin olduğu her yerde konu zirvedir. Trabzonspor bu yılki kadrosunu şampiyon olmak için kurmuş, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Hocasıyla, oyuncusuyla, mücadelesiyle zirvede olmak için vardır' şeklinde konuştu.

BRUNO PETKOVIC İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU

Başkan Doğan, 2 transferin daha gerçekleşmek üzere olduğunu belirterek, 'Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımızı yapıyoruz. İstediği 3 transferi yaptık. Bruno Petkovic ile görüşmelerimiz oldu. İstenilen rakamlar bize uygun değil. Fakat bizim verdiğimiz teklifi kabul ederse tekrar görüşmeye başlarız. Philip Zinckernagel de hocamızın beğendiği bir oyuncu' diye konuştu.

Yunanistan takımı Olimpiakos'un Maxi Gomez'e olan ilgisine dair de konuşan Ertuğrul Doğan, 'Maxi Gomez ile ilgili Olimpiakos'tan bize gelen bir teklif yok. Oyuncumuz hakkında transfer haberlerini görüyorum. Oyuncuyu değersizleştirmeye gerek yok' şeklinde konuştu.

UĞURCAN'I TÜRKİYE'DE BİR KULÜBE SATMAM DEDİM, SATMAM DA

Uğurcan Çakır hakkında çıkan transfer iddialarına da yanıt veren Doğan, 'Ben Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam dedim, satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek istediğini söylerse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü de tutarız' ifadelerini kullandı.

Başkan Ertuğrul Doğan ayrıca Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis'e yeni sözleşme tekliflerini ilettiklerini aktardı.

LAHTIMI, TRABZON'A DÖNMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sezon öncesi kampına katılmadığı için kadro dışı bırakılan Montasser Lahtimi ile ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, 'Lahtimi, Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık. Ceza kestik. Kamp kadrosunun dışında bıraktık. Trabzon'a dönmek istemediğini söyledi' dedi.

ARDA GÜLER ÇOK GENÇ, ÇOK DEĞERLİ VE BEYEFENDİ BİR OYUNCU

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili de görüşlerini belirten başkan Ertuğrul Doğan, genç oyuncuyu tebrik ederek şunları söyledi

'Arda'yı tebrik ederim. Çok genç, çok değerli ve çok beyefendi bir oyuncu. Kendisini kutluyorum. Hareketlerinden, her şeyinden belli. Ailesini böyle bir çocuk yetiştirdiği için tebrik etmek gerek. Buradan hocalarını da kutlamak gerek. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gider ve biz de onunla gurur duyarız.'

2010-2011 SEZONU ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR

Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Kulübü ile Trabzonspor Kulübü arasındaki son yıllarda devam eden olumsuz ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Doğan, bordo-mavili kulübün hiçbir kulüple sorun yaşamak istemediğini belirterek, Böyle bir şeyi isteyen kulüp olmaz. Biz böyle bir kulüp olmadık. 2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu konu tartışmaya kapalıdır. Biz İstanbul'a geldiğimizde bizimle çok iyi ilgilendiler. Aynı şekilde onlar Trabzon'a geldiklerinde onları en iyi şekilde ağırladık. Bunları söylemeliyiz. Ancak bizim bir gerçeğimiz var. Onların da bir gerçeği var. Durum böyle dedi.

BİZ YAKLAŞIK 37 MİLYON CİVARI BİR RAKAMI KULÜBÜN KASASINA SOKTUK

Göreve geldikleri dönemde ne gibi bir durumla karşılaşacaklarını bildiğini anlatan Ertuğrul Doğan, 'Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım 3 ay önce bu onurlu göreve geldik. Amacımız başarılar elde etmek. Haziran sonuna kadar ödememiz gereken meblağ 45 milyon euro seviyesindeydi. Biz yaklaşık 37 milyon civarı bir rakamı kulübün kasasına soktuk. Yaklaşık 25 milyon euro civarında bir meblağı karşılıksız sponsorluklar, oyuncu satışları, localardan elde ettik. Bunun anlamı şu aslında bizim çok ciddi transfer maliyetlerimiz oldu. 42-43 milyon Euro seviyelerine ulaşan bir bütçemiz oluştu. Taraftarlarımızı mutlu edemedik. Trabzonspor sevdalıları sıkıntı yaşadı. Sorumluluktan kaçmadım. Bunda benim de payım olduğunu düşündüm ve göreve talip oldum.' şeklinde konuştu.

BU HALDE KULÜPLERİ YÖNETMEK ÇOK ZOR

Mevcut ekonomik şartlarda kulüpleri yönetmenin çok zor olduğunun altını çizen Başkan Doğan, 'Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon lira gelir, gideri ise 800 milyon lira. Bu 800 milyonluk giderde takım giderleri ve personel maaşları yok. Son şampiyon olduğumuzda 27 milyonluk bir bütçe vardı. Ancak 1 milyarlık açık vardı. Bu halde kulüpleri yönetmek çok zor. Anadolu kulüpleri çok ciddi sıkıntılar yaşamakta. Gelinen noktada anadolu kulüplerine destek olacağız. Saha içinde ve dışında çok büyük sorun ve haksızlıklarla karşılaşıyorlar. Anadolu takımlarının taraftarları takımlarına sahip çıkmalı. Birbirimize de destek olmalıyız. Bu gelirlerle hiçbir takımın mücadelesini devam ettirmesi mümkün değil ifadelerini kullandı.

Stat sponsorluğu konusunda yakın zaman sonuca ulaşacaklarını belirten Ertuğrul Doğan, 'Yeni stat sponsorluk konumuz çok gündemde. Yaklaşık bir hafta, 10 güne açıklayacağız. Görüştüğümüz firmalar kurdan dolayı biraz endişeli. Bunu çözmeye çalışıyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023