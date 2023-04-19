SPOR Trabzonspor'da Bjelica ilk idmanında

Trabzonspor'da Bjelica ilk idmanında

Selay SAYKALTRABZON,(DHA)- Trabzonspor'un yarın oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, ilk idmanına çıktı. Geçici süreyle görev yapan İhsan Derelioğlu, teknik direktörlük görevini Bjelica'ya devretti.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, müsabaka öncesi yeni hocasına kavuştu. Bordo-mavili takımla anlaşan ve dün gece kente gelen Nenad Bjelica, yeni takımıyla bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 13.00'te ilk idmanına çıktı.

Antrenman öncesinde, takımın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten İhsan Derelioğlu, yeni teknik direktör Nenad Bjelica'ya başarılar dileyerek, oyuncularla vedalaştı.