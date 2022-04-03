Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor.

- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içine doğru gönderdiği topu penaltı noktasına yakın yerde göğsüyle kontrol eden Djaniny, müsait pozisyonda meşin yuvarlağa vurumayınca kaleci Ersin topu kontrol etti.

28 dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'den önce topu müdahale eden Puchacz tehlikeyi önledi.

41. dakikada serbest vuruşu kullanan Ghezzal, ceza sahası içine ortaladı. Vida'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Rıdvan'ın sol taraftan ortasında Ghezzal savunma oyuncuları arasında topa dokundu. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır ayaklarıyla uzaklaştırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Olguncan xx, Ekrem Kan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswil xx, Puchacz xx, Siopis xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Visca xx, Nwakaeme xx, Djaniny x

Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Cornelius, Hamsik, Koita, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Ahmetcn Kaplan, Kouassi, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş; Ersin xx, Welinton xx, Vida xx, Montero xx, Rosier xx, Josef xx, Can Bozdoğan xx, Rıdvan xx, Texeira xx, Ghezzal xx, Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Nkoudou, Atiba, Pjanic, Larin, Necip, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Güven Yalçın, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Sarı kart: Can Bozdoğan (Beşiktaş)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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