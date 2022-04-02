Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 4 (Maç sonucu)
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada topla buluşan İrfan Can'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
58. dakikada Emrah'ın ortasında topa yükselen Gavranovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
90+2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Arda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4
Stat: Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
Kayserispor: Lung x, Onur x, Hosseini xx, Mert x, Carole xx, Campanharo x (Gökhan dk. 76 x), Abdulkadir xx (Bertolocci dk. 46 x), Kemen xx, Emrah x (Mane dk. 67 xx), Cardoso x (Mustafa Pektemek dk. 46 x), Gavranovic xx (İlhan Parlak dk. 76 x)
Yedekler: Bilal, Uğur, İbrahim, Ramazan, Emre
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Altay xxx, Novak xx (Ferdi dk. 76 x), Kim Min-jae xxx (Szalai dk. 84 x), Serdar Aziz xx, Osayi xx, Crespo xx, Zajc xxx (Gustavo dk. 76 x), Mert Hakan xx, İrfan Can xxx (Arda dk. 67 xxx), Rossi xxx (Pelkas dk. 67 x), Serdar Dursun xx
Yedekler: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Nazım
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Zajc (dk. 16), Rossi (dk. 45), İrfan Can (dk. 55), Arda (dk. 90+2) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, Osayi (Fenerbahçe), Onur Bulut (Kayserispor)
(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)