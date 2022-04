Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçının ardından - Cihat Arslan

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenilerek bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, takımın geleceği için mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk kornerinin gol olduğunu ifade etti.

Rakiplerine fiziksel olarak karşılık vermeye çalıştıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Direkten dönen pozisyonumuz var. En azından beraberliği yakalayabilirdik. Tabii alternatif anlamında eksiklerin olması da bizi sıkıntıya soktu. Kulübede sadece genç oyuncular vardı. Geldiğimizden beri 5 oyuncumuz gitti. Ndong, Mehdi Zaffane, Sadık Çiftpınar bu hafta da Mounir ve Haddadi'yi kaybettik. Tabii bu bir takım için kolay değil. Takımın düşeceği zaten aşağı yukarı belliydi. Biz de diyoruz ki bu çocuklarda takımın küme düşmesi değil de Yeni Malatyaspor'un uzun vadede yaşaması için buradayız, onun mücadelesini veriyoruz. Sahaya çıkabiliyoruz, 11 kişi sahaya çıkıp gençler de varsa kendimizi şanslı hissediyoruz. Sadece teknik direktörlük yapmıyoruz burada, tesislerde hem psikolojik olarak da çocukları elimizde tutma adına biraz daha baba gibi abi gibi davranmaya çalışıyoruz. Malatya'nın geleceği açısından mücadelemize devam etmemiz lazım. Tabii şehrin de dinamikleri vardın Malatyaspor'u sahipsiz bırakmayacaktır. Şu an bir boşluk var inşallah en kısa sürede dolar."

"2-3 futbolcu her an vazgeçebilir"

Arslan, takımı şu an fiziksel olarak değil de mental olarak tutmaya çalıştıklarını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü 2-3 futbolcu her an vazgeçebilir. Şu an daha çok fiziksel tarafı değil de işin psikolojisi tarafındayız. Takımda çok fazla kiralık oyuncu var. Altyapıda çok iyi oyuncular var. Yeni Malatyaspor ligden düşmüştür ama geleceği futbolcu havuzu anlamında karanlık kesinlikle değil. İçeride de bir an önce gidecek oyuncuları durdurabilirsek, seneye bir sıkıntı yaşamadan yolumuza devam ederiz. Biz oluruz başkası olur ama müdahale acil yapılması lazım, hasta komaya girerse bir daha dönüşü zor olur."

"Futbolcular bizi terk etmediği sürece bende onları terk etmemem"

Arslan, bir gazetecinin "Sezon sonuna kadar takımı taşımayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben karar almayı düşünmüyorum, futbolcular bizi terk etmediği sürece bende onları terk etmemem, personel, malzemeci, masörler, çaycılarla kader birliği yaptık. Bunu duygusal olarak değil gerçek olarak söylüyorum. Yeni Malatyaspor'u sahada temsil etme derdindeyiz. Çok zor şartlarda maçlar oynayacağız. Galatasaray, Konya, Alanya bizim çok üst segmentimizde takımlar. Burada bizim çocukların tek başına sırtlayacağı bir şey değil. Biraz daha destek lazım en azından psikolojik olarak, şehir de biz de varız demeli. Ben bir karar almayı düşünmüyorum ama 4-5 oyuncu daha gider sahaya çıkacak oyuncu kalmazsa bizimde teknik direktör olarak yapacağımız şeyler sınırlı."