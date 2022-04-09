Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası önünde Tijanic'in pasında topla buluşan Yalçın Kayan'ın şutu az farkla auta çıktı.
69. dakikada Kayserispor'da sağ kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasında Mamae Thiam topla buluştu. Thiam'ın şutunda kaleci Piric topun sahibi oldu.
74. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de ceza alanı ön çizgisinden Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Tijanic'in şutunda top direğin dibinden auta çıktı.
88. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışından Kahraman'ın doldurduğu topla buluşan Di Santo'nun vuruşu dışarı çıkarken, Göztepeli oyuncular Di Santo'nun Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldığını belirterek penaltı bekledi. VAR incelemesi yapan hakem Yaşal Kemal Uğurlu, pozisyonu inceleyerek aut kararı verdi.
90+2. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte top karambolde kaldı. Karambolde Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Halil Akbunar'ın açtığı ortada kafa vuruşunu yapan Di Santo'nun şutu önce direğe çarptı ardından kaleci Lung'da kaldı.
90+4. dakikada Göztepe'de Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada Di Santo topu kafayla yere indirdi. Kale alanı önünde Jahovic'in dokunduğu top direğe çarptı ve oyun alanına döndü.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx
Göztepe: Kenan Piric xx, Kerim Alıcı xx (Adis Jahovic dk. 72 x), Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Moubandje xx (Atakan Çankaya dk. 72 x), Obinna xx, Yalçın Kayan x (Soner Aydoğdu dk. 62 xx), Tijanic xx, Halil Akbunar xx, Lourency xx, Di Santo xx
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Berkan Emir, Murat Altay, Fırat Arslan
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Kayserispor: Lung xx, Ramazan Civelek xx, Hosseini xx, Mert Çetin xx, Carole xx, Attamah xx, Campanharo xx (Abdulkadir Parmak dk. 90+1 ?) Kemen xx, Emrah Başsan xx (Cardoso dk. 55 xx), Mame Thiam xx, Mustafa Pektemek xx (İlhan Parlak dk. 67 xx)
Yedekler: Bilal Beyazıt, Kolovetsios, Gözhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, Bertolacci
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Emrah Başsan (dk. 8), Kemen (dk. 26) (Kayserispor), Di Santo (dk. 45) (Göztepe)
Sarı kartlar: Moubandje (Göztepe), Kemen, Campanharo (Kayserispor)
(Ali İhsan Çiftçi - Salih Yılmazsoy/İHA)