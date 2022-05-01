Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 1 - Çaykur Rizespor: 7 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
53. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Gökhan Gönül'ün ceza sahasına gönderdiği topu Cisse kafayla Gedson'un önüne bıraktı. Gedson dar açıdan attığı şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-4
68. dakikada orta alandan yüklenen Rizespor'da Gedson'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Yusuf Sarı, topu soluna çekerek kalenin sağına attığı şutta golü buldu. 1-5
78. dakikada Göztepe ceza sahası içinde gerçekleşen pozisyonda Boyd'un pasıyla topla buluşan Pohjanpalo, Mihojevic'i geçerek şutunu attı, top sol taraftan ağlarla buluştu. 1-6
85. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de Ege Özkayımoğlu ceza sahası yayının üzerinde sol ayak içiyle kaleye şutunu gönderdi. Filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
89. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında Mendes'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Dönen topla tekrar buluşan Mendes, dar açıdan attığı şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-7
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Esat Sancaktar xx, Ali Tuna xx
Göztepe: Kenan Piric x, Murat Paluli xx, Atakan Çankaya x, Kahraman Demirtaş x, Moubandje x, Yalçın Kayan x, Baku xx (Efe Can Saçıkara dk. 67 x), Tijanic x (İzzet Furkan dk. 86 ?) Halil Akbunar x (Ege Özkayımoğlu dk. 67 x), Lourency x (Mihojevic dk. 46 x), Jahovic x (Di Santo dk. 46 x)
Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Tannane, Berkan Emir, Cengizhan Şen
Teknik Sorumlu: Serdar Sabuncu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Gökhan Gönül xx, Ponchk xx, Emirhan Topçu xx, Eren Albayrak xx, Phiri xx, Gedson xxx (Mendes dk. 71 x), Sabo xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 81 ?), Yusuf Sarı xxx (Deniz Hümmet dk. 81 ?), Bolasie x (Boyd dk. 64 x), Cisse xx (Pohjanpalo dk. 71 xx)
Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Selim Ay, Umar, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Baku (dk. 7) (Göztepe), Kahraman Demirtaş (dk. 17 k.k), Cisse (dk. 19), Gedson (dk. 34 ve 53), Yusuf Sarı (dk. 68), Pohjanpalo (dk. 78), Mendes (dk. 89) (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Lourency (Göztepe)
(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)