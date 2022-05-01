Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, DG Sivasspor'u konuk etti. Konuk ekip, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada kazanılan serbest vuruşta Erdoğan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı Appindangoye kafayla indirdi. Kale sahası önünde topla buluşan Ulvestad düzeltip vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-2

56. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra Appindangoye'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Appindangoye'nin Kerem'e müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Gomis geçti. Bu futbolcunun şutunda top filelere gitti. 2-2

64. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Ahmet Oğuz'un önünde kaldı. Bu futbolcunun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top uzak köşede ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

Galatasaray: Muslera x, Boey x, Nelsson x, Semih x, Patrick van Aanholt x, Taylan x, Pulgar x (Berkan dk. 76 x), Emre Kılınç xx (Halil Dervişoğlu dk. 46 xx), Babel x (Morutan dk. 76 x), Kerem xx, Gomis xxx (Mustafa Muhammed dk. 76 x)

Yedekler: Jankat, Alpaslan, Ömer Bayram, Cicaldau, Barış Alper, Arda Turan

Teknik Direktör: Domenec Torrent

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xxx (Kayode dk. 81 ?), Appindangoye xxx (Goutas dk. 74 xx), Caner Osmanpaşa xxx, Uğur Çiftçi xxx, Ulvestad xxx, Hakan Arslan xxx, Erdoğan xxx, Fajr xxx (Ziya dk. 86 ?), Gradel xxx (Atakan dk. 86 ?), Yatabare xxx (Konate dk. 74 xx)

Yedekler: Muammer, Isaac Cofie, Sefa, Camara, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gomis (dk. 10 ve dk. 58 pen.) (Galatasaray), Yatabare (dk. 44), Ulvestad (dk. 49), Ahmet Oğuz (dk. 64) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Boey (Galatasaray), Fajr, Ulvestad, Appindangoye, Ahmet Oğuz (DG Sivasspor)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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