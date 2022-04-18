Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Kerem'in ön direğe pasında Halil'in vuruşu sonrası kaleci Abdulsamed topu oyun alanı içine çeldi. Dönen topa Berkan'ın kafa vuruşunda top bir kez daha Abdulsamed'den dönerken, Babel kale önünde topu boş kaleye gönderdi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz golü ofsayt gerekçesiyle iptal ederken VAR'ın uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 1-0

53. dakikada Omar'ın sağ kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Halil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

68. dakikada Nellson'un ceza sahası içinde kafayla uzaklaştırdığı top Dicko'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

76. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tetteh, pasını Dicko'ya aktardı. Dicko'nun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta, Muslera yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

80. dakikada Aanholt'un sol kanattan ceza sahası içine yerden açtığı ortada Berkan'ın yaptığı vuruş kaleci Abdulsamed'in kurtarışı ile kornere çıktı.

Stat: Nef

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Esat Sancaktar xx, İbrahim Bozbey xx

Galatasaray: Muslera xx, Omar xx, Nelsson xx, Marcao xx (Alpaslan dk. 90+3 ?), Patrick van Aanholt xx, Taylan xx (Arda Turan dk. 83 ?), Berkan xx, Erick Pulgar xx (Cicaldau dk. 70 x), Babel xxx, Kerem xx (Emre Kılınç dk. 83 ?), Halil xx (Gomis dk. 70 x)

Yedekler: İsmail, İnaki Pena, Ömer Bayram, Semih Kaya, Sacha Boey

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Awuku x, Campi xx, Karim Hafez x (Yiğit Ulaş dk. 90 ?), Buğra x (Nshimirimana dk. 54 x), Donsah xx, Azubuike xx, Mustafa Eskihellaç xx (Umut Taniş dk. 90 ?), Dicko xx, Kenan Özer xx, Tetteh xx (Haqi Osman dk. 87 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Eyüp Türkaslan, Barış Başdaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Mert Altıntaş

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Babel (dk. 51), Halil (dk. 53) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Awuku, Dicko (Yeni Malatyaspor), Babel (Galatasaray)

(İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA)