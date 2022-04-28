Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu - Haberler

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Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 36. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan 36. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı 6, 7, 8 ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir'a konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta programı şöyle:

6 Mayıs Cuma

20.00 Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

7 Mayıs Cumartesi

16.00 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

8 Mayıs Pazar

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

9 Mayıs Pazartesi

20.00 Antalyaspor - Konyaspor

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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