Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:
29 Nisan Cuma
20.30 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
20.30 GZT Giresunspor - Adana Demirspor: Halil Umut Meler
30 Nisan Cumartesi
16.00 İ.H. Konyaspor - V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
20.30 A. Hatayspor - Altay: Abdulkadir Bitigen
20.30 Trabzonspor - F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
1 Mayıs Pazar
16.00 Y. Kayserispor - Beşiktaş: Erkan Özdamar
16.00 A. Alanyaspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
20.30 Galatasaray - D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
20.30 Göztepe - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
(İHA)