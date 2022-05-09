Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 3 - Konyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Fredy'in pasında ceza sahası sağ çaprazda tola buluşan Bünyamin Balcı'nın orta şut kaşımı vuruşu kalecinin bakışları arasında üstten auta gitti.

49. dakikada Fernando'un ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright'ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

64. dakikada ceza alanı içinde Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle Doğukan Sinik, yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Wright'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

74. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına arka direkte Ahmed Hassan'ın kafası üst direkten döndü.

84. dakikada Fernando'nun uzun pasında ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın zayıf şutu kalecide kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Güray Vural xx (Bahadır Öztürk dk. 88 ?), Fernando xxx, Fredy xx (Hakan Özmert dk. 81 ?), Ndao xxx (Ghacha dk. 71 x), Doğukan Sinik xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 80 x), Luiz Adriano xxx, Wright xxx (Naldo dk. 80 ?)

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Konyaspor: Sehic x, Adil Demirbağ x, Bytyqi x, Ahmed Hassan x, Guilherme xx, Soner Dikmen x (Oğulcan Ülgün dk. 59), Hadziahmetovic x, Çekici xxx (Amilton dk. 88 ?), Abdülkerim Bardakçı x, Mıchalak x (Cikalleshi dk. 67 x), Skubic x (Barış Yardımcı dk. 59 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Anıcıc, Uğurcan Yazğılı, Musa Çağıran, Ahmet Karademir, Alberk Koç

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Guilherme (dk. 4 pen.), Endri Çekici (dk. 13) (Konyaspor), Luiz Adriano (dk. 9), Ndao (dk. 16), Wright (dk. 66 pen.) (Antalyaspor)

Sarıkart: Adil Demirbağ, Sehic (Konyaspor), Luiz Adriano (Antalyaspor)

(İsa Akar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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