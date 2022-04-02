Spor Toto Süper Lig: Altay: 1 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Altay, konuk ettiği Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

47. dakikada Antalyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Rayan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Zeki, kaleciyi çalımlayarak şutunu gönderdi. Antalyaspor savunması topu çizgi üzerinden çıkardı.

70. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz, içeriye kat ederek topu ceza sahasındaki Wright ile buluşturdu. Bu oyuncu da yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

73. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında topa hareketlenen Kappel, Ghacha'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

74. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Rayan, kaleciyi ters köşeye yatırarak kalenin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

79. dakikada sağ kanattan yüklenen Antalyaspor'da, Bünyamin'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gökdeniz, müsait pozisyonda kaleye şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

87. dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında Ghacha, yay üzerinden ceza sahası içinde bekleyen Fernando'ya pasını verdi. Müsait durumda topa vuran Fernando'nun şutu savunmaya çarparak kale direğinin hemen yanından kornere çıktı.

89. dakikada sol taraftan Rodriguez'le köşe vuruşu kullanan Altay'da, kale önünde seken topa dokunan Bamba'nın pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yasin Kol xx, Kemal Yılmaz xx, Ata Yıldırım xx

Altay: Lis xx, Cebrail x, İbrahim xx, Murat x, Özgür x (Kappel dk. 69 x), Thaciano x(Ceyhun dk. 46 x, Thiam dk. 90+4 ?), Zeki x (Eren dk. 89 ?), Pinares x (Kazımcan dk. 69 x), Rayan xx, Rodriguez xx, Bamba x

Yedekler: Cihan, Naderi, Eric, Aka, Tolga, Thiam

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Naldo xx, Kudryashov xx, Güray xx, Hakan xx (Fredy dk. 65 x), Fernando xx, Adriano xxx (Mustafa dk. 85 ?), Ndao xx (Gökdeniz dk. 65 x), Sinan xx (Ghacha dk. 60 x), Wright xxx (Veysel dk. 85 ?)

Yedekler: Ataberk, Floranus, Bahadır, Nuri, Milosevic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Adriano (dk. 25) Wright (dk. 70) (Antalyaspor), Rayan (dk. 74 pen.) (Altay)

Sarı Kartlar: Sinan, Ndao (Antalyaspor), Thaciano, İbrahim, Özgür, Murat, Rayan (Altay)

(Salih Yılmazsoy - Ali Gözeten/İHA)