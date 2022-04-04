Spor Toto Süper Lig: A. Hatayspor: 0 - Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında A. Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (Maç sonucu)

46. dakikada Akintola'nın sağ kanattan yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Bjarnason'nun vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

51. dakikada Sackey'in pasında ceza alanı içinde topu alan El Kaabi'nin şutu kaleci Muriç'ten döndü. Dönen topu Diouf tamamlamak istedi. Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

53. dakikada ceza yayının gerisinden sol tarafından Balotelli'nin kullandığı serbest vuruşta topu Munir son anda çeldi, Vargas'ın önünde kalan topa dokundu Munir bir kez daha çeldi, bu defa Bjarnason vurdu kale çizgisinden savunma son anda çıkardı.

86. dakikada Louis'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Diouf savunmanın arasından kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Bahtiyar Birinci xx, Gökhan Barcınxx

Hatayspor: Munir xx, Adekugbe xx, Burak xx, Fatih xx, Kamil Ahmet xx, Boudjemaa xx, Sackey xx, Lobjandize xx (Sadık Baş dk. 82 ?), Benzia xxx (Dylan Saint-Louis dk. 75 xx), El Kaabi xx (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 89 ?), Mame Diouf xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Emre Kaplan, Eren Fansa, Selimcan Temel, Muhammed Mert

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Adana Demirspor: Muric xx, Rassoul xx (Alper Uludağ dk. 83 ?), Tayyip xx, Samet xx, Svensson xxx, Stambouli x, Gökhan İnler xx (Sinan Kurt dk. 73 xx), Vargas xx, Bjarnason xxx (Erhun Öztümer dk. 63 xx), Akintola xx, Balotelli xx (Assombalonga dk. 73 xx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Simon Deli, Belhanda, Emrecan Uzun, Djokovic, Loic Remy

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kırmızı kart: Boudjemaa (dk. 90+1) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Sackey, Bertuğ Özgür Yıldırım (Hatayspor), Sinan Kurt (Adana Demirspor)

(Gökhan Aklan - Ahmet Arslan/İHA)