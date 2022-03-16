Spor Toto 1. Lig'de 6 haftalık program açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz hafta sonu elverişsiz hava koşulları nedeniyle maçların 1 hafta kaydırılması sonrası, 30-35. hafta karşılaşmalarının programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatleri 20.30 olarak belirlendi. Ramazan Bayramı'na denk gelen 35. hafta programında da bazı değişiklikler yapıldığı ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig'de 30 - 35. hafta maç programları şöyle:

30. hafta

1 Nisan Cuma:

20.00 Tuzlaspor - Ümraniyespor

2 Nisan Cumartesi:

13.30 Boluspor - Manisa FK (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor (Aktepe)

16.00 İstanbulspor - Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Y. Samsunspor- RH Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Nisan Pazar:

13.30 Kocaelispor - A. Denizlispor (Kocaeli)

16.00 Balıkesirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 MKE Ankaragücü - Eyüpspor (Eryaman)

20.30 Altınordu - Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

31. hafta

9 Nisan Cumartesi:

13.30 RH Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor - MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Gençlerbirliği - Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

20.30 Adanaspor - Balıkesirspor (Yeni Adana)

10 Nisan Pazar:

13.30 Manisa FK - Y. Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Altaş Denizlispor - Tuzlaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Menemenspor - İstanbulspor (Menemen İlçe)

20.30 Bursaspor - Kocaelispor (Timsah Park)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Eyüpspor - Altınordu (Eyüp)

32. hafta

15 Nisan Cuma:

14.30 Ankara Keçiörengücü - A. Denizlispor (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği

20.30 İstanbulspor - Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16 Nisan Cumartesi:

13.30 Balıkesirspor - Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)

16.00 Kocaelispor - RH Bandırmaspor (Kocaeli)

20.30 Boluspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

20.30 Altınordu - Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü - Adanaspor (Eryaman)

20.30 Y. Samsunspor - Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

33. hafta

19 Nisan Salı:

13.30 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Denizlispor - İstanbulspor (Denizli Atatürk)

18.00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Timsah Park)

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa FK - Balıkesirspor (Mümin Özkasap)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü - Altınordu (Eryaman)

18.00 Menemenspor - Kocaelispor (Menemen İlçe)

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor - Y. Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Eyüpspor - Boluspor (Eyüp)

34. hafta

23 Nisan Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği - RH Bandırmaspor (Eryaman)

20.30 Bursaspor - A. Denizlispor (Timsah Park)

24 Nisan Pazar:

13.30 Boluspor - Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

13.30 Ankara Keçiörengücü - Menemenspor (Aktepe)

16.00 Kocaelispor - Manisa FK (Kocaeli)

20.30 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

20.30 İstanbulspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

25 Nisan Pazartesi:

17.00 Tuzlaspor - Adanaspor

20.30 Y. Samsunspor - Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

35. hafta

29 Nisan Cuma:

20.30 A. Denizlispor - Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

30 Nisan Cumartesi:

13.30 Manisa FK - Bursaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Eyüpspor - İstanbulspor (Eyüp)

16.00 Menemenspor - Tuzlaspor (Menemen İlçe)

20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

1 Mayıs Pazar:

13.30 RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor - Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor (Eryaman)

20.30 Adanaspor - Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel