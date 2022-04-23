Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
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Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak, tüm maçlar aynı gün ve saate alındı.
Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak, tüm maçlar aynı gün ve saate alındı. Müsabakaların tamamı 1 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Spor Toto 1. Lig 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak" ifadelerine yer verildi.
Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta karşılaşmaları şöyle:
Adanaspor - Boluspor
BS Ümraniyespor - Balıkesirspor
Menemenspor - Tuzlaspor
BB Erzurumspor - Kocaelispor
RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü
Eyüpspor - İstanbulspor
A. Denizlispor - Gençlerbirliği
Manisa FK - Bursaspor
MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor
(İHA)