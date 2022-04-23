Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı - Haberler

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Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak, tüm maçlar aynı gün ve saate alındı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta programında değişiklik yapılarak, tüm maçlar aynı gün ve saate alındı. Müsabakaların tamamı 1 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Spor Toto 1. Lig 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak" ifadelerine yer verildi.

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta karşılaşmaları şöyle:

Adanaspor - Boluspor

BS Ümraniyespor - Balıkesirspor

Menemenspor - Tuzlaspor

BB Erzurumspor - Kocaelispor

RH Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü

Eyüpspor - İstanbulspor

A. Denizlispor - Gençlerbirliği

Manisa FK - Bursaspor

MKE Ankaragücü - Y. Samsunspor

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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