SPOR Tır'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi - 1
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Tır'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi - 1Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA)- Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
Tır'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi - 1
Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA)- Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel