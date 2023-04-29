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SPOR Tır'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi - 1

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Tır'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi - 1Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA)- Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.

Tır'ın dorsesi Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi - 1

Vedat BAYRAKTAR / İSTANBUL,(DHA)- Bakırköy'de TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Anadolu Efes DHA Güncel Haberler

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