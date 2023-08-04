SPOR TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarında insan inisiyatifini ortadan kaldırdık -2

SPOR TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarında insan inisiyatifini ortadan kaldırdık

Samet DEMİRCAN, Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri Riva'da başladı.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri, eğitmenler ve hakemlerin yanı sıra davetliler katıldı.

Yeni sezonunun 11 Ağustos'ta başlayacağını anımsatarak sözlerine başlayan Başkan Büyükekşi, "Yeni sezon büyük bir çekişmeye ve heyecanı yüksek maçlara sahne olacak. Tüm hakemlerimizin sezon boyunca görev alacakları karşılaşmaları başarıyla yöneteceğine inanıyorum. Yeni sezona yeni bir MHK başkanı ve yeni kurul üyeleri ile giriyoruz. Geçtiğimiz dönem MHK Başkanımız olan Lale Orta'ya ve MHK üyelerine vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederim. 42 yıl boyunca verdiği hizmetlerle Türk futbolunun ve hakem camiasının değerli bir ismi olan yeni MHK Başkanımız Ahmet İbanoğlu'na ve tüm MHK üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: HAKEM ATAMALARINDA İNSAN İNİSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRDIK

Sürdürülebilir başarı için Hakem Akademisi'ni kurduklarını belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu akademi de en alt seviyeden en üst seviyeye tüm hakemlerimiz UEFA kriterlerinde eğitim alıyor. Akademimizde ayrıca hakem izleme, mentörlük, mental ve fiziksel sağlıkların izlenmesi, en iyi hakem adaylarının bulunması ve sürekliliğin sağlanması ile yabancı dil eğitimleri veriliyor. Dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden Hugh Dallas'ı TFF Hakem Danışmanı, Pawel Gil'i ise, TFF VAR eğitim danışmanı olarak göreve getirdik. Saha ve VAR hakemliğini birbirinden ayırdık. VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya giderken VAR hakem kadromuzu genişlettik. Hep eleştiri konusu olan hakem atamalarında insan inisiyatifini ortadan kaldırdık. Dijital hakem atama sistemini uygulamaya koyduk. Her maçın hakemi temel kriterler ve performans kriterleri olmak üzere toplam 41 kritere dayanan algoritma ile atanıyor. Yeni sezonda ise VAR hakemleri de algoritma ile atanacak. Algoritmaya takımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçların zorluk dereceleri de verilerle daha detaylı takip edilecek."

CAYDIRICI CEZALAR GETİRDİK

Göreve geldikleri günden bu yana hakemlerin değil sahadaki oyunun konuşulmasını istediklerini aktaran TFF Başkanı, "Sözel gözlemci raporlarından veri analizi yapabilen sayısal rapor uygulamasına geçtik. Kulüp yöneticilerinin, teknik adamların ve futbolcuların hakemlerimizi baskı altına almayı amaçlayan açıklamalarını engellemek amacıyla yeni bir talimat çıkardık. Caydırıcı cezalar getirdik. Federasyon olarak, dil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışı ile tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep birlikte inşa edeceğiz. Hakemlerimizin de insan olduğunu, hata yapabileceklerini unutmayalım. Önemli olan kasıt gözeterek bir hatanın yapılmaması. Sosyal medyanın futbol üzerinde, olması gerekenden daha büyük bir etkisi var. Hakemlerimiz tarafından yapılan en küçük hata ya da tartışmalı bir pozisyon, anında yıpratıcı ve haksız bir gündeme dönüşüyor. Bunun sonuçları ne Türk futbolu için ne de hakemlerimiz için fayda üretmiyor. Aksine hakem performanslarını kötü etkiliyor. Hakemlerimiz Avrupa'da çok başarılı maçlar yönetiyor. Çünkü büyük takım baskıları ve sosyal medyanın yıpratıcı eleştirilerini orada hissetmiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

AHMET İBANOĞLU: ENDÜSTRİYEL FUTBOLUN HIZLA GELİŞMESİNE AYAK UYDURMAK GEREKİYOR

TFF Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ahmet İbanoğlu, bedensel ve zihinsel gelişim için teknolojiden daha fazla yararlanacaklarını belirtti.

MHK Başkanı İbanoğlu şunları kaydetti:

"Hakem dünyası olarak endüstriyel futbolun hızla gelişmesine ayak uydurmak çok çalışarak hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Modern teknolojinin futbolun diğer kesimlerine katkısını bünyemize gecikmeksizin katmamız gerekiyor. Ancak önümüzdeki uzun periyotta hem teknolojik hem de kendi içimizde sağlayacağımız dayanışma ile mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Elde edilen verileri takip edeceğiz. Maç hazırlıklarını belli bir plan dahilinde daha profesyonel yapacağız. Bu planın sağlıklı işlediğinden emin olacağız. Her maç sonu analizini veri havuzuna aktarıp diğer maçlar için kullanacağız. Bu veriler ile hem bireysel hem de grup olarak gelişimimizi takip edeceğiz. Hakem Akademisi sayesinde de alt yapımızı güçlendirecek üst yapıya güçlü hakemler taşıyacağız. Bu kapsamda UEFA Hakem Konvansiyonunu sıkıca takip edeceğiz. Bu çalışmalar için şüphesiz profesyonel kadrolara ihtiyacımız olacak. Bu kadro da UEFA çapında kendini kanıtlamış çalışma arkadaşlarımız olacak. Bu çalışma arkadaşlarımız Hakem Eğitim Danışmamız Hugh Dallas, Yardımcı Hakem Eğitim Danışmanımız Tarık Ongun, VAR Danışmamız Pawel Gill, Fitness Danışmamız Werner Helsen olacak."

HÜSEYİN GÖÇEK VE SUAT ARSLANBOĞA'YA PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ

Açılış töreninde saha hakemliğini bırakarak VAR hakemliğine geçen Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'ya plaket takdim edildi.

Plaket töreninin ardından konuşma yapan Hüseyin Göçek, meslek yaşamında zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını anlatarak, "27 sene geçmiş. 27 senede onurum ve şerefimle yaptığım hakemliği bırakıyorum. Yıllarca Türk hakemliğini gururla temsil ettim. VAR hakemliğini kulvar değişikliği olarak görüyorum. Orada da elimden geleni yapacağım. Beraber görev yaptığım hakem arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aileme de teşekkür ediyorum. Bu sene hakemlerin değil futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Suat Arslanboğa ise törende olduğu için kendisini şanslı hissettiğini paylaşarak, "27 yıl önce başlamış olduğum mesleğimde buralar nasip olduğu için çok şanslıyım. Bu kararı geçen sezon devre arasında almıştım. Başkan Büyükekşi, kendisi yarım sezon daha devam etmemi istedi. Hakemlik yapmama vesile olan anneme, kardeşlerime ve rahat bir şekilde hakemlik yapmamızı sağlayan aileme çok teşekkür ederim. Tüm amacımız onurlu bir şekilde veda etmekti" diyerek sözlerini tamamladı.