SPOR Stefan Kuntz Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum

Stefan Kuntz Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum

'A Milli Takım'da birçok oyuncu niyetliydi. Yüzde 100 bu konuyu destekliyorum'

Uğur DEMİRKIRDI - Olgucan KALKAN ERİVAN( Ermenistan ), (DHA) ' A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 'Karşımızda çok koşan bir takım vardı. Yeteri kadar ikili mücadele kazanamadık, bireysel hatamız çok fazla oldu. İkinci yarı sistemi değiştirdik ve oyun içinde kontrol sahibi olabildik. Kolay bir maç olmadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum' dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Kuntz, 'Üçlü defanstan hızlı bir şekilde topu merkez orta saha oyuncularımıza getiremedik. Bekleri kullandığımızda da önlerinde yeteri kadar opsiyonları yoktu. Ermenistan'ın çok duygusal ve zorlayıcı oynayacağını biliyorduk. Her zaman yeni bir hoca geldiğinde bu sahaya yansır. Karşımızda çok koşan bir takım vardı. Yeteri kadar ikili mücadele kazanamadık, bireysel hatamız çok fazla oldu. İkinci yarı sistemi değiştirdik ve oyun içinde kontrol sahibi olabildik. Kolay bir maç olmadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zor bir deplasmandı. Bu yüzden sevinçliyiz' diye konuştu.

'A MİLLİ TAKIM'DA BİRÇOK OYUNCU NİYETLİYDİ. YÜZDE 100 BU KONUYU DESTEKLİYORUM'

Kadroyu belirlerken oyuncuların oruç tutup tutmadığına dikkat etmediğini ve performansları dikkate aldığını aktaran Kuntz, 'Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Oyuncuların oruçlu olup olmamasına göre karar veriyorsam siz bunu nereden biliyorsunuz ya da böyle bir şeyi nasıl düşünüyorsunuz Doğru olan şey, A Milli Takım'da birçok oyuncu niyetliydi. Yüzde 100 bu konuyu destekliyorum. Ben kadromu kurarken o gün, performans açısından en iyisini verecek oyuncuları seçiyorum. Ben severek buradayım. Kültürel değişikliklere çok büyük saygı duyuyorum ama bu durumlar karar vermemde etkili olmuyor. Bunu açık ve net söyleyebilirim' ifadelerini kullandı.

Kuntz, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartılan Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'ın Karabağ ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna alınmasıyla ilgili olarak ise 'Biz, Perşembe günü doktorlardan bir rapor aldık. Orada 2 haftalık daha bir tedavi süreci olduğu söylendi. Biz de bu doğrultuda kararımızı vermiş olduk' şeklinde konuştu.

Hırvatistan maçındaki formasyonun nasıl olacağı ile ilgili gelen bir soruya ise Alman teknik adam, 'Kasım ayında oynadığımız maçlarda üçlü defansı sahaya iyi yansıttığımızı hatırlayabilirsiniz. İskoçya bugün Kıbrıs'ı yendi. Çekya ise Polonya'yı 4-1 yendi. Rakiplerimiz de zayıf rakipler değildi. O maçlarda denemiş olduğumuz şeylerden şunu fark ettik, maç içerisinde sistemi değiştirdiğimizde bundan verim alabiliyoruz. Oyunumuz bozulmuyor. Bu doğrultuda çalışacağız. Hırvatistan ile ilgili düşüncelerimiz oldu ama biz öncelikle bu maça odaklanmıştık' şeklinde cevap verdi.

'BURSA'DAKİ MAÇI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Hırvatistan ile salı günü Bursa'da oynanacak olan karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, 'Soyunma odasındayken oyuncularımız, oynadıkları oyundan dolayı çok memnun değildi. Bu yüzden desteği sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk futbolcular, destek aldıkları yerde daha verimli oynayabiliyor. Bu doğrultuda Bursa'daki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Oradaki taraftarların ne kadar güçlü olduğunu da duyduk. Bursa'da hem Almanya'yı hem Hollanda'yı yendiğimizi de öğrendim. Bütün oyuncularımız, Türkiye'ye döndükleri dönecekleri ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı için mutlu' açıklamasında bulundu.

Stefan Kuntz, Ermenistan'da milli takım kafilesinin çok iyi karşılandığını belirterek kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür etti.